Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Konsol Gengam Ayaneo Slide Dilengkapi Keyboard Backlit RGB, Kapan Meluncur?

Redaksi , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |21:40 WIB
Konsol Gengam Ayaneo Slide Dilengkapi Keyboard Backlit RGB, Kapan Meluncur?
Konsol game Ayaneo Slide. (Doc. Ayaneo)
A
A
A

JAKARTA - Konsol genggam Ayaneo Slide dikabarkan akan segera hadir di pasaran, kehadiran konsol game ini sekaligus bakal menjadi konsol genggam Windows pertama yang dilengkapi keyboard backlit RGB bergaya klasik.

Sekadar informasi, Ayaneo Slide yang mengusung jargon “Salute the classic, SLIDE the future” ini pada awalnya memang sudah diperkenalkan sejak Januari lalu dan menetapkan tanggal rilis di kuartal kedua 2023.

 BACA JUGA:

Dilansir dari situs Engadget, Sabtu (23/9/2023) secara khusus Ayaneo Slide memiliki desain layar geser berukuran 6.6 inch dengan teknologi IPS dan resolusi full HD 1080p. Selain itu, konsol ini juga dilengkapi dengan keyboard mini di bagian bawah layar tersebut.

Keyboard yang dimaksud adalah keyboard backlit RGB yang sekaligus menjadi fitur unggulan yang membawa kembali desain klasik hits di awal tahun 2000 an.

Secara spesifikasi, perangkat ini ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 7 7840U, dan memiliki ruang penyimpanan luas yang mendukung SSD PCIe 4.0 dan masih bisa dipasang kartu memori microSD tambahan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/11/326/2953156/my-arcade-hadirkan-kembali-konsol-genggam-bergaya-klasik-fofqKYQNlN.jpg
My Arcade Hadirkan Kembali Konsol Genggam Bergaya Klasik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/11/57/2899071/perbedaan-sony-ps5-slim-dan-ps5-harga-jual-mulai-rp7-jutaan-gR8HL2H8Cv.jpg
Perbedaan Sony PS5 Slim dan PS5, Harga Jual Mulai Rp7 Jutaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/17/326/2442106/valve-rilis-steam-deck-era-konsol-game-genggam-belum-mati-AIMde6WGUc.jpg
Valve Rilis Steam Deck, Era Konsol Game Genggam Belum Mati
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/16/326/2441770/saingi-nintendo-switch-valve-umumkan-konsol-game-steam-deck-gApD1ux1VD.jpg
Saingi Nintendo Switch, Valve Umumkan Konsol Game Steam Deck
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/08/24/16/2266775/sukses-di-pc-game-fall-guys-segera-hadir-di-ponsel-pintar-wMKgVSlVvp.jpg
Sukses di PC, Game Fall Guys Segera Hadir di Ponsel Pintar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/08/326/2150636/sony-berhasil-jual-playstation-4-hingga-104-juta-unit-xmkaedaEx7.jpg
Sony Berhasil Jual PlayStation 4 hingga 104 Juta Unit
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement