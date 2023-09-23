Konsol Gengam Ayaneo Slide Dilengkapi Keyboard Backlit RGB, Kapan Meluncur?

JAKARTA - Konsol genggam Ayaneo Slide dikabarkan akan segera hadir di pasaran, kehadiran konsol game ini sekaligus bakal menjadi konsol genggam Windows pertama yang dilengkapi keyboard backlit RGB bergaya klasik.

Sekadar informasi, Ayaneo Slide yang mengusung jargon “Salute the classic, SLIDE the future” ini pada awalnya memang sudah diperkenalkan sejak Januari lalu dan menetapkan tanggal rilis di kuartal kedua 2023.

Dilansir dari situs Engadget, Sabtu (23/9/2023) secara khusus Ayaneo Slide memiliki desain layar geser berukuran 6.6 inch dengan teknologi IPS dan resolusi full HD 1080p. Selain itu, konsol ini juga dilengkapi dengan keyboard mini di bagian bawah layar tersebut.

Keyboard yang dimaksud adalah keyboard backlit RGB yang sekaligus menjadi fitur unggulan yang membawa kembali desain klasik hits di awal tahun 2000 an.

Secara spesifikasi, perangkat ini ditenagai oleh prosesor AMD Ryzen 7 7840U, dan memiliki ruang penyimpanan luas yang mendukung SSD PCIe 4.0 dan masih bisa dipasang kartu memori microSD tambahan.