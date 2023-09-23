Cara Aktifkan Fitur Pengisian Daya Mentok 80 Persen di iPhone 15 Series, Ini Keuntungannya

JAKARTA – Salah satu fitur terbaru iPhone 15 Series kembali tuai sorotan, karena dapat meningkatkan daya tahan dan keawetan baterai iPhone secara signifikan. Dan uniknya hal ini tidak diungkap saat peluncuran perangkat tersebut.

Dikutip dari Tech Radar, Sabtu (23/9/2023), model iPhone 15 terbaru disertai dengan opsi ‘batas 80%’ khusus dalam menu opsi baterai mereka.

Meskipun pengisian baterai yang dioptimalkan sudah ada untuk menjaga baterai iPhone tetap pada 80% semalaman, sampai Anda bangun (di mana baterai akan selesai mengisi daya hingga 100%), batas 80% yang ditambahkan ini berfungsi sebagai maksimal daya pengisian, mengapa 80%?

Batas pengisian daya 80% diimplementasikan karena fitur teknologi baterai lithium-ion. Aliran ion lithium di dalam baterai yang memberi daya pada perangkat, membuat baterai ponsel tidak boleh dibiarkan tetap pada 100% atau dibiarkan habis hingga 0%.

Baterai akan mengalami lebih banyak tekanan dan memiliki masa pakai yang lebih pendek jika pengisian daya mendekati 0% atau 100%.

Berikut ini cara mudah mengaktifkan batas pengisian daya 80%.