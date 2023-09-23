iPhone 15 Series Disambut Positif di China, Huawei Mate 60 Gimana?

Antrian konsumen di China saat memboyong iPhone 15 series. (Doc. scmp)

JAKARTA - Seri iPhone 15 yang baru mendarat di toko-toko Apple di China pada Jumat (23/9/2023), mendapat respons positif dari para konsumen.

Terlihat pada momen peluncurannya, seperti dikutip dari scmp, Sabtu (23/9/2023), langsung disambut antrian panjang konsumen yang berminat memboyong perangkat terebut.

Pemandangan antrian tersebut, sekaligus mematahkan isu keraguan rendahnya peminat gegara kalah bersaing dengan perangkat Huawei terbaru di Negeri Tirai Bambu dan larangan pemerintah terhadap peredaran ponsel pintar Apple.