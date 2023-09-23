JAKARTA - Seri iPhone 15 yang baru mendarat di toko-toko Apple di China pada Jumat (23/9/2023), mendapat respons positif dari para konsumen.
Terlihat pada momen peluncurannya, seperti dikutip dari scmp, Sabtu (23/9/2023), langsung disambut antrian panjang konsumen yang berminat memboyong perangkat terebut.
Pemandangan antrian tersebut, sekaligus mematahkan isu keraguan rendahnya peminat gegara kalah bersaing dengan perangkat Huawei terbaru di Negeri Tirai Bambu dan larangan pemerintah terhadap peredaran ponsel pintar Apple.