Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ini Alasan Mobil Listrik China Bisa Lebih Murah

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |19:52 WIB
Ini Alasan Mobil Listrik China Bisa Lebih Murah
Mobil listrik asal China. (Doc. Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Mobil listrik asal China telah tersebar di hampir seluruh dunia, dengan pangsa pasar yang berkembang pesat.

Bahkan, produsen Eropa mengaku terancam dengan cara produsen asal negeri Tirai Bambu itu memasarkan produknya.

Berdasarkan informasi, seperti dikutip dari carscoops, Sabtu (23/9/2023), pengiriman kendaraan energi baru Tiongkok (yang mencakup hybrid dan kendaraan listrik) ke Uni Eropa meningkat sebesar 112 persen dalam tujuh bulan pertama pada 2023. Angka itu meningkat sebesar 361 persen dibandingkan 2021.

Pertanyaannya, bagaimana bisa produsen mobil listrik asal China bisa menawarkan produk mereka dengan harga yang jauh di bawah pasaran? Mengingat saat ini harga baterai untuk kendaraan listrik masih sangat tinggi.

Hal ini bisa terjadi karena produksi mobil listrik yang melebihi kapasitas di China. Bill Russo, CEO Automobility, perusahaan konsultan yang berbasis di Shanghai, mengatakan China memproduksi hingga 10 juta unit kendaraan setiap tahunnya.

Kapasitas produksi yang berlebih membuat pemerintah harus memutar otak agar mobil listrik dapat tersalurkan dan tidak menumpung di tempat parkir sementara. Oleh sebab itu, mobil listrik asal Tiongkok akhirnya dijual dengan harga yang cukup terjangkau. 

Untuk mewujudkan harga yang murah, pemerintah Beijing memberikan subsidi besar-besaran untuk mempercepat penggunaan kendaraan listrik di dalam negeri.

Dikabarkan pada 2021, China telah menggelontorkan sekitar 15 miliar dolar AS atau setara Rp230 triliunan untuk insentif kendaraan listrik sejak 2009.

 BACA JUGA:

Bahkan pada Juni 2023, pemerintah Tiongkok mengumumkan pembebasan pajak tambahan untuk kendaraan listrik dan mobil ramah lingkungan. Nilainya juga cukup besar, yaitu 520 miliar Yuan, yang akan disalurkan dalam empat tahun ke depan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/30/52/3069160/all_new_hyundai_kona_electric-ONRd_large.jpg
Daftar Lengkap Harga Mobil Listrik di Indonesia, dari Rp100 Jutaan hingga Rp6 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3064066/sejumlah_hotel_dan_gedung_di_china_larang_mobil_listrik_parkir_di_basement-tDqZ_large.jpg
Sejumlah Hotel dan Gedung Larang Mobil Listrik Parkir di Basement, Ada Apa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063913/mercedes_benz_eqs_580_4matic-eYv0_large.jpg
Di Negara Ini, Banyak Pemuda Pilih EV sebagai Mobil Mewah Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/52/3063880/mobil_listrik_fiat_500-aQoq_large.jpg
Pasar Lesu Makan Korban, Produksi Mobil Listrik Fiat 500 Dihentikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/52/3063031/mg_windsor_ev-IiVe_large.jpg
Kembaran Wuling Cloud EV Meluncur, Harganya Cuma Rp180 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/11/52/3061403/spklu-jViX_large.jpeg
5 Tips Cas Mobil Listrik agar Baterai Tetap Awet
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement