JAKARTA - Dalam rangka memeriahkan Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-68, Astra mengajak masyarakat bersama-sama mewujudkan gerakan aman berkendara untuk hari Ini dan masa depan Indonesia, melalui Festival Indonesia Ayo Aman Berlalu Lintas (IAABL) yang diselenggarakan hari ini (23/9/2023) di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kota Bandung.

Melalui program tahunan Festival IAABL, Astra berharap dapat menggerakkan seluruh lapisan masyarakat agar turut serta menjadi pelopor keselamatan berkendara.

Turut hadir dalam acara ini Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Ir. A. Koswara, M.P, Kasubdit Dikmas Ditkamsel Korlantas Polri Kombes Pol Arman Achdiat, S.I.K., M.Si., Sekretaris UPI Prof. Dr. Memen Kustiawan, Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah, Head of Environment, Social & Responsibility Astra Diah Suran Febrianti, Ketua Koordinator Grup Astra Wilayah Bandung Rusman Halim beserta sejumlah eksekutif, manajemen dan kepala cabang Grup Astra.

“Perilaku berkendara menjadi faktor penting agar indikator kinerja lalu lintas yang dapat menjamin keselamatan, keamanan dan waktu tempuh dapat dicapai dengan baik. Apresiasi untuk Astra atas kegiatan ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pengguna kendaraan,” ujar Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat Ir. A Koswara M.P dalam sambutannya.

Sementara itu, menurut Chief of Corporate Affairs Astra Riza Deliansyah, kegiatan ini merupakan upaya dari Grup Astra yang senantiasa berusaha meningkatkan jumlah pelopor keselamatan dan menargetkan penambahan 800 pelopor keselamatan baru pada tahun ini.

"Keselamatan berlalu lintas merupakan tanggung jawab kita bersama, sehingga diperlukan kolaborasi dengan seluruh pihak agar para pelopor keselamatan dapat berperan untuk mempercepat peningkatan kesadaran pentingnya keselamatan berlalu lintas,” ujar Riza.

Festival IAABL menyuguhkan sejumlah rangkaian kegiatan di antaranya Roadshow Kampanye Keselamatan Lalu Lintas kepada sejumlah siswa sekolah menengah kejuruan (SMK) di wilayah Bandung dan sekitarnya bersama Satlantas Polres Bandung, Kampanye Simpatik Keselamatan Lalu Lintas yang digelar di beberapa titik di kota Bandung serta Rangkaian Uji Emisi Gratis yang telah dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta sebanyak 46 titik dan akan dilanjutkan di wilayah Jawa Barat sebanyak 27 titik.