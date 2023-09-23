Cara Menjaga Keamanan dan Kenyamanan Mobil Setelah Perjalanan Jarak Jauh

JAKARTA – Melakukan perawatan pada mobil setelah melakukan perjalanan jarak jauh penting untuk dilakukan. Hal ini berguna untuk memastikan kendaraan tetap berada di kondisi yang optimal.

Sebagian besar masyarakat Indonesia mengandalkan mobil pribadi untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Cara ini dianggap lebih efisien dan nyaman ketimbang menggunakan transportasi umum.

Namun, ada banyak yang tak melakukan perawatan pada mobilnya setelah melakukan perjalanan jarak jauh. Berikut tips menjaga keamanan dan kenyamanan mobil seperti dibagikan Hyundai Motors Indonesia (HMID).

1. Menjaga Kebersihan Interior

Saat perjalanan jauh, seringkali makan dan minum di dalam mobil yang mungkin dapat mengotori atau meninggalkan bau di kabin kendaraan.

Untuk itu, tidak ada salahnya bagi pemilik untuk membersihkan interior secara menyeluruh, termasuk vakum kendaraan, untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan di dalam kabin.

2. Cek Kondisi Oli

Saat melakukan road trip, mobil bisa menempuh perjalanan sejauh ribuan kilo pulang-pergi.

Jadi, ada baiknya konsumen mengecek kondisi oli setelah perjalanan dan menggantinya bila diperlukan. Dengan begitu, performa kendaraan akan tetap terjaga untuk memenuhi berbagai kebutuhan mobilitas berikutnya.

3. Cek Kondisi Rem dan Ban

Selama perjalanan jauh, rem mobil tentunya akan sering digunakan. Dari situ, rem dan ban dapat mengalami aus berlebih karena beban kerja yang lebih berat.

Maka dari itu, sebaiknya mengecek kampas, rotor, dan minyak rem, serta melakukan penggantian bila diperlukan.

Cek juga tekanan ban dengan mengacu pada rekomendasi pabrikan yang berada di sela pintu pengemudi. Selain itu, pastikan ban masih jauh dari Tread Wear Indicator (TWI) yang tersedia pada beberapa jenis ban.