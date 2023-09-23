Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Ribuan Mobil Mewah BMW Recall, Airbag Bagian Kaki Alami Kendala

Muhamad Fadli Ramadan , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |16:39 WIB
Ribuan Mobil Mewah BMW Recall, Airbag Bagian Kaki Alami Kendala
Ilustrasi mobil BMW. (Doc. Carscoops)
A
A
A

JAKARTA – BMW harus melakukan recall atau penarikan kembali ribuan unit akibat masalah pada knee airbag. Diketahui ada empat model, termasuk mobil listrik produsen asal Jerman itu yang terdampak recall kali ini.

Melansir Carscoop, model yang terdampak recall adalah X5. X6, X7, dan mobil SUV listrik XM karena airbag baris depan tidak terpasang sesuai spesifikasi. Hasil tes internal ditemukan kemungkinan kantong udara tidak mengembang sempurna.

BACA JUGA:

Honda Perluas Jaringan Dealer Mobil Bekas Bersertifikasi di Tangerang 

Masalah knee airbag tersebut pertama kali terdeteksi pada pertengahan Juli lalu, dan langsung dilakukan investigasi. Sayangnya, masalah baru ditemukan setelah mobil diantar, sehingga pemilik mobil harus mengembalikan mobilnya ke diler untuk perbaikan.

Sebagai informasi, airbag tersebut merupakan produksi Joyson Safety System yang berlokasi di Meksiko. Komponen tesebut dijahit dengan speisifikasi lebih rendah dari persyaratan standar, sehingga dapat meningkatkan risiko cedera saat kecelakaan.

Untuk recall kali ini, ada 2.352 mobil SUV mewah dari BMW yang terdampak penarikan kembali di Amerika Serikat. Secara rinci ada 1.044 unit BMW X5, termasuk X5 sDrive40i, xDrive40i, X5 M60i, dan X5 M periode produksi 13 Juni sampai 16 Agustus 2023.

Halaman:
1 2
      
