Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Plus Minus Beli iPhone dari Luar Negeri, Pahami dulu Risikonya!

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |20:22 WIB
Plus Minus Beli iPhone dari Luar Negeri, Pahami dulu Risikonya!
Tips beli iPhone dari luar negeri (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Berikut plus-munis membeli iPhone dari luar negeri. Banyak masyarakat yang ingin memiliki iPhone namun dengan harga yang sedikit lebih murah dari pada harga umumnya, sehingga mereka mencari alternatif lain dengan memilih untuk membeli iPhone bergaransi internasional atau luar negeri.

iPhone dengan garansi internasional adalah istilah untuk menggambarkan produk iPhone yang dibeli di negara lain, dengan kondisi baru ataupun bekas. Barang tersebut berasal dari negara seperti Amerika, Jepang, Singapura, hingga Hong Kong dan Korea Selatan. Biasanya, harganya memang lebih murah dari iPhone yang resmi dijual di Indonesia.

Kelebihan membeli iPhone dari luar negeri adalah harganya yang lebih murah ketimbang saat masuk ke Indonesia. Pembelian juga umumnya sudah terlindungi oleh garansi internasional yang bisa diklaim di semua Apple Center atau negara resmi tempat Anda membeli perangkat tersebut.

Secara desain dan fitur yang tersedia juga tidak ada perbedaan yang signifikan antara iPhone bergaransi Indonesia atau bergaransi Internasional. Kesehatan baterai umumnya masih cukup bagus, kondisi fisik iPhone juga biasanya masih layak digunakan sehari-hari. Selain itu, mudah dijumpai entah di toko online maupun offline.

Tapi, membeli iPhone bergaransi internasional juga bisa dikatakan sangat berisiko. Sebab kembali lagi, iPhone tersebut umumnya tidak bisa diklaim di Indonesia. Umumnya distributor resmi akan melihat resi pembelian di toko mereka.

Selain itu iPhone yang dibeli dari luar negeri harus membayar bea masuk agar bisa mendaftarkan IMEI di Kemenperin. Jika tidak, maka iPhone tidak dapat menggunakan kartu SIM atau jaringan seluler dari operator yang ada di Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/09/57/3006413/iphone_15_mashable-pBiJ_large.jpeg
iPhone 15 Pro Max Jadi Smartphone Terlaris pada Kuartal I 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/57/2936505/begini-cara-mengatasi-layar-iphone-15-yang-terlalu-terang-MFwVIfyKOT.jpg
Begini Cara Mengatasi Layar iPhone 15 yang Terlalu Terang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/57/2927782/ngecas-iphone-15-lelet-begini-solusinya-G6BUjUiJVT.jpeg
Ngecas iPhone 15 Lelet? Begini Solusinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/01/54/2912546/nahas-pemilik-pertama-iphone-15-di-indonesia-viral-karena-masalah-utang-6aV13YXrp0.jpeg
Nahas, Pemilik Pertama iPhone 15 di Indonesia Viral karena Masalah Utang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/28/57/2909865/apple-hadirkan-sederet-fitur-baru-di-ios-17-1-qC3sLb8Giw.jpg
Apple Hadirkan Sederet Fitur Baru di iOS 17.1
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/27/57/2909539/telkomsel-tshop-hadirkan-iphone-15-dan-iphone-15-pro-tawarkan-paket-bundling-menarik-6VR2emAp5W.jpeg
Telkomsel TShop Hadirkan iPhone 15 dan iPhone 15 Pro, Tawarkan Paket Bundling Menarik
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement