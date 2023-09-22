Microsoft Luncurkan 2 Laptop Anyar: Surface Laptop Studio 2 dan Laptop Go 3

JAKARTA – Microsoft baru saja meluncurkan produk terbarunya, Surface Laptop Studio 2 dan Laptop Go 3. Acara peluncuran ini dihadiri khusus tamu-tamu undangan pada Kamis, (21/9/2023).

Surface Go 3 menggunakan prosesor Intel i5 dan memiliki peningkatan teknologi internal baru yang membuatnya lebih baik dari model sebelumnya. Anda dapat memiliki laptop ini secara resmi pada Selasa (3/10/2023). Harga Surface Go 3 dijual mulai dari harga 799 dolar AS yang setara dengan Rp12,7 juta.

Laptop ini menyediakan opsi ukuran penyimpanan yang maksimum mencapai 256GB. Dengan ukuran tersebut, laptop Surface Go 3 mampu digunakan dalam kategori pekerjaan ringan atau digunakan oleh pelajar. Jumlah maksimum RAM adalah 16GB, dengan 8GB sebagai standar. Menurut laporan, daya tahan baterai bisa mencapai 15 jam penggunaan.

Microsoft mengungkapkan bahwa dimensi fisik pada laptop terbaru ini sama dengan model sebelumnya. Untuk port, terdapat jack headphone, port USB-A, dan port USB-C. Layarnya memiliki resolusi 1536 x 1024 yang sama dengan layar model tahun sebelumnya. Menurut situs web Microsoft, produk ini tersedia dalam warna Ice Blue, Sage, Sandstone, dan Platinum.

Surface Laptop Studio 2, sang bintang utama, juga akan mulai dijual pada tanggal 3 Oktober dengan harga mulai dari $1.999 yang setara dengan Rp31.7 juta. Laptop yang satu ini menggunakan prosesor Intel i7. Ada pilihan alternatif untuk grafis intel, yaitu Iris Xe terintegrasi, Nvidia RTX 4050, atau RTX 4060 dengan kekuatan ekstra.

Anda dapat mengonfigurasi laptop untuk memiliki RAM hingga 64GB dan SSD 2TB untuk penyimpanan. Layarnya memiliki kecepatan refresh 120 Hertz dengan resolusi 2400x1600. Layar laptop ini juga dilengkapi dengan Gorilla-Glass yang dapat melindungi laptop dari benturan.