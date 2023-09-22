Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Spesifikasi Samsung Galaxy S23 FE Bocor Lagi, Punya Dua Opsi Prosesor

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |15:22 WIB
Spesifikasi Samsung Galaxy S23 FE Bocor Lagi, Punya Dua Opsi Prosesor
Samsung Galaxy S23 FE (Foto: Istimewa)
A
A
A

SAMSUNG Galaxy S23 FE yang santer disebut akan diluncurkan bulan depan. Terbaru smartphone tersebut disebut menawarkan dua opsi prosesor bagi calon penggunanya.

Dalam Google Play Console misalnya, Samsung Galaxy S23 FE disebutkan bakal hadir dalam dua versi. Versi yang pertama diberi nama Samsung r11q dan yang kedua memiliki nama model Samsung r11s.

Sebagaimana dilansir dari GSM Arena pada Jumat (22/9/2023) versi Samsung r11q hadir dengan didukung prosesor Snapdragon 8 Gen 1. Sementara Samsung r11s mengandalkan prosesor Exynos 2200.

Bocoran tersebut juga mengungkapkan Galaxy S23 FE akan hadir dengan RAM 8GB dan sistem operasi Android 13. Sementara layarnya menggunakan panel AMOLED berukuran 6,3 inci dengan refresh rate 120Hz.

