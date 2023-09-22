Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Duh, Peluncuran Roket di AS Tinggalkan Lubang di Atas Atmosfer Bumi!

Redaksi , Jurnalis-Sabtu, 23 September 2023 |10:11 WIB
Duh, Peluncuran Roket di AS Tinggalkan Lubang di Atas Atmosfer Bumi!
Roket AS diduga lubangi atmosfer bumi (Foto: Live Science)
A
A
A

PELUNCURAN roket di AS telah tinggalkan jejak lubang di atas atmosfer Bumi. Roket yang membawa satelit pengintai milik Angkatan Luar Angkasa AS tersebut diketahui membuat lubang di lapisan ionosfer tepat setelah ditembakkan ke luar angkasa.

Dilansir dari situs Live Science, Sabtu (23/9/2023) perusahaan yang dikontrak oleh Angkatan Luar Angkasa AS, Firefly Aerospace telah meluncurkan roket yang dimaksud pada 14 September sekitar pukul 22:38 waktu setempat tanpa adanya publikasi terlebih dahulu.

Uniknya, peluncuran roket secara mengejutkan yang membawa satelit pengintai tersebut sekaligus memecahkan rekor baru lewat peluncuran yang hanya memerlukan waktu 27 jam. Jangka waktu terpendek sejak lampu hijau hingga roket benar-benar diluncurkan

Lebih lanjut, roket tersebut ternyata membawa satelit pengintai bernama Victus Nox milik Angkatan Luar Angkasa AS yang akan menjalankan misi "kesadaran domain ruang angkasa" untuk membantu Angkatan Luar Angkasa mengawasi apa yang terjadi di lingkungan orbit.

Peluncuran roket yang tidak diantisipasi oleh publik itu selanjutnya menarik perhatian karena menciptakan gumpalan gas buang yang sangat besar dan dapat dilihat dari jarak lebih dari 1.000 mil (1.600 kilometer).

Namun setelah gumpalan tersebut menghilang, cahaya merah samar tetap terlihat di langit, yang menandakan bahwa roket tersebut menciptakan lubang di ionosfer – bagian atmosfer bumi tempat gas terionisasi.

Halaman:
1 2
      
