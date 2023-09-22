Begini Kunci Sukses Jualan di Social Commerce

JAKARTA - Social commerce banyak digunakan para artis untuk mendulang pundi-pundi rupiah. Hal ini pun membuat UMKM kian menjerit.

Tidak sedikit yang merasa pesimis bisa meraih sukses dengan berjualan di social commerce. Kebanyakan dari mereka merasa tidak adil jika harus bersaing dengan para artis yang punya daya tarik besar.

Namun menanggapi problema ini, salah satu seller di TikTok Shop, Dino yang menjalankan bisnis pakaian dengan merek Floral.id, menyebut bahwa kunci sukses berjualan di social commerce adalah konsistensi.

Menurutnya, tidak masalah jika banyak artis yang ikut menjajakan dagangannya di platform tersebut karena sebenarnya setiap orang juga punya kesempatan sukses yang sama.

"Kuncinya itu konsisten, karena semua yang kita capai tidak mungkin kita dapatkan begitu saja. Kalau dari awal tidak konsisten, males-malesan, gampang nyerah, takut, itu pastinya akan sulit," kata Dino dalam wawancara, Kamis (22/9/2023).

Dino mengaku saat ini telah memiliki 800 reseller yang tersebar di seluruh Indonesia berkat konsistensinya berjualan. Tak hanya itu, ia juga telah membuka lapangan pekerjaan bagi 130 orang di kampung halamannya, di Jasinga, Bogor.