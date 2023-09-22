Update Facebook Bolehkan Pengguna Buat 4 Profil Tambahan Per Akun

JAKARTA – Meta menyatakan bahwa pengguna Facebook sekarang dapat membuat banyak profil dan memungkinkan pengguna untuk menambahkan sebuah @username hingga 4 profil tambahan yang terhubung ke akun utama.

Setelah membuat nama pengguna baru, pengguna tidak perlu keluar dan masuk kembali untuk beralih di antara keduanya. Facebook pertama kali mulai menguji coba fitur ini pada bulan Juli lalu.

Dilansir dari Engadget, Jumat (22/9/2023) perusahaan ini merekomendasikan pengguna untuk memilih profil pada kehidupan pribadi, pekerjaan, dan minat atau komunitas tertentu yang ingin pengguna tampilkan di luar akun utama mereka.

"Baik Anda pengguna baru atau pengguna lama Facebook, Anda mungkin ingin memisahkan antara koneksi pribadi dan profesional, atau Anda mungkin ingin membuat satu profil yang terkait dengan komunitas yang Anda ikuti dan profil lainnya hanya untuk teman," tulis Meta dalam postingan blog pengumumannya, dilansir dari situs yang sama, Jumat (22/9/2023).

"Membuat beberapa profil pribadi memudahkan Anda untuk mengatur dengan siapa Anda berbagi dan konten apa yang Anda lihat untuk beragam aspek kehidupan Anda." lanjutnya.

Meta menyebutkan bahwa setiap profil akan memiliki feed yang unik dengan konten yang sesuai dengan minat profil tersebut.

"Bayangkan satu profil untuk dunia kuliner yang Anda sukai dan profil lainnya untuk mengikuti perkembangan teman dan keluarga Anda," tulis perusahaan tersebut.

Perusahaan mengatakan bahwa keberhasilan Instagram dengan fitur serupa telah menginspirasi langkah ini, dan uji coba versi beta dari fitur ini mengajarkan Facebook bahwa banyak orang yang menyukai susunan teman, grup, dan minat yang lebih jelas "untuk berinteraksi dengan audiens yang mereka yakini paling relevan."