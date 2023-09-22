Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Menkominfo Sarankan Anak Muda Jualan Online, Ketimbang Ikut Judi Online

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |16:41 WIB
Menkominfo Sarankan Anak Muda Jualan Online, Ketimbang Ikut Judi Online
Menkominfo Budi Arie Setiadi (Foto: Biro Pers Kominfo)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Budi Arie Setiadi kembali berpesan agar masyarakat Indonesia menghindari judi online. Budi menyebut sebaiknya masyarakat menghabiskan dana untuk memulai jualan online.

“Saya senang sekali dengan pelaku digital UMKM yang sebagian besar anak muda, saya lihat wajah-wajahnya muda penuh harapan. Makanya saya senang, daripada main judi online mendingan jualan online,” ujar Menkominfo Budi, Jumat (22/9/2023).

Sebelumnya Menkominfo menyebut kesamaan antara judi online dan pinjaman online layaknya saudara kandung. Menurutnya, dua aktivitas terlarang itu banyak merugikan masyarakat.

“Kalau dari pantauan sementara kami pinjol ilegal ini adalah adik kandung dari judi online. Jadi habis main judi online, kurang duit, dia pinjol. Dapat duit pinjol, main judi lagi, kalah lagi. Jadi gali lubang, gali lubang, gali lubang lagi,” ungkapnya. 

Budi menjelaskan upaya dan sikap tegas pemerintah dalam menyikapi maraknya pinjol dan judi online dengan melakukan langkah-langkah cepat seperti pemutusan akses. Namun demikian, upaya tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

“Kita sedang berdiskusi dengan OJK soal pinjol ilegal. Kita harus mengantisipasi karena ini betul-betul seperti rentenir dan lintah darat yang mencekik masyarakat." bebernya.

"Maka kita akan melakukan langkah-langkah untuk segera menutup pinjol-pinjol ilegal ini, jadi mohon dukungannya. Kita akan eksekusi ini semua supaya ruang digital kita ini menjadi lebih baik,” sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/16/3181899/judi_online-kbAT_large.jpg
Transaksi Judi Online Turun hingga 70 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/30/54/3143350/judol-BGVO_large.jpg
Komdigi Blokir Jutaan Konten Negatif hingga Mei 2025, 76 Persen Konten Judol!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/18/54/2971948/mengganggu-dan-meresahkan-ini-cara-hilangkan-iklan-judi-online-di-media-sosial-lpfck42Teu.jpg
Mengganggu dan Meresahkan, Ini Cara Hilangkan Iklan Judi Online di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/24/54/2926267/rekening-bank-bisa-diblokir-kominfo-jika-terbukti-main-judi-online-n5q7IAg4yp.jpeg
Rekening Bank Bisa Diblokir Kominfo Jika Terbukti Main Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/20/57/2905165/meta-takedown-konten-judi-online-di-platformnya-YYJQeCPEGk.jpg
Meta Takedown Konten Judi Online di Platformnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/15/326/2901574/tak-cuma-nyawer-situs-judi-online-juga-aktif-jadi-sponsor-pertandingan-mobile-legends-L3rk4XjA0b.jpeg
Tak Cuma Nyawer, Situs Judi Online Juga Aktif jadi Sponsor Pertandingan Mobile Legends
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement