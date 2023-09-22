Advertisement
CARA UNSUSPEND AKUN INSTAGRAM

Cara Unsuspend Akun Instagram

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |15:21 WIB
Cara <i>Unsuspend</i> Akun Instagram
Instagram (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Bagi pengguna setia Instagram, suspensi akun bisa menjadi masalah besar. Ketika akun Instagram Anda disuspensi, Anda kehilangan akses ke foto, video, dan teman-teman yang Anda ikuti.

Tidak ada yang lebih bikin jengkel daripada melihat akun Instagram Anda disuspend, bukan? Entah itu karena Anda melanggar aturan komunitas atau aktivitas mencurigakan.

Nah, bagi Anda yang akunnya kena suspend, ikuti langkah-langkah di bawah ini:

1. Minta Review dari Tim Instagram

Ketika akun Anda disuspend, Anda akan mendapat pemberitahuan akses ditolak. Klik opsi 'Pelajari Lebih Lanjut' atau 'Beri Tahu Kami' untuk melaporkan masalah ini. Anda bisa mengajukan banding dengan mengunjungi 'Pusat Bantuan'.

2. Batasi aktivitas ada beberapa hari

Tahan diri Anda untuk tidak melakukan apa-apa. Hindari seperti, menyukai atau berkomentar berlebihan, atau ikut-ikut akun dalam jumlah besar.

