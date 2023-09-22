Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Dukung Internet Sehat, SnackVideo Konsisten Bantas Konten SARA dan Langgar HAKI

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |11:50 WIB
Dukung Internet Sehat, SnackVideo Konsisten Bantas Konten SARA dan Langgar HAKI
SnackVideo (Foto: Istimewa)
JAKARTA – SnackVideo merilis Laporan Transparansi Paruh I untuk periode Januari-Juni 2023. Hasilnya platform video pendek itu konsisten memberantas konten berbau SARA dan melanggar HAKI.

Laporan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas SnackVideo serta meningkatkan kesadaran pengguna terhadap peraturan-peraturan yang berlaku di platform SnackVideo.

SnackVideo memanfaatkan gabungan teknologi AI, moderator manusia, serta pelaporan dari komunitas untuk menemukan konten-konten negatif dengan tingkat kecepatan dan akurasi yang lebih tinggi. Kedua parameter yang digunakan oleh SnackVideo adalah tingkat penghapusan ketika belum ditonton (0 views) dan tingkat penghapusan dalam waktu 1x24 jam.

Mengingat remaja merupakan salah satu segmen audiens terbesar, SnackVideo secara proaktif mendeteksi dan menghapus 92,34% dari konten-konten yang mengandung unsur-unsur membahayakan, sementara 95,44% dihapus dalam waktu 1x24 jam. 

Konten-konten negatif lainnya yang mengandung unsur seperti kekerasan, kegiatan berbahaya, melukai diri sendiri, perundungan, ujaran kebencian, materi seksual, serta aktivitas ilegal juga disikapi dengan serius, dengan rerata tingkat penghapusan dalam waktu 1x24 jam melebihi angka 73%.

Perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual merupakan bagian penting lainnya dari pedoman konten di platform SnackVideo. SnackVideo memperbolehkan pemegang hak kekayaan intelektual untuk melaporkan konten hasil plagiarisme, dan sejauh ini SnackVideo telah menindaklanjuti 100% dari 1.202 laporan terkait pelanggaran hak kekayaan intelektual yang diterima.

Dari sisi edukasi pengguna, SnackVideo juga memberlakukan mekanisme banding dan komunikasi dua arah agar pengguna yang tidak berniat melanggar mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang pedoman konten.

