X Resmi Hentikan Fitur Circle Bulan Depan

JAKARTA - X atau yang dulunya dikenal dengan nama Twitter resmi menghentikan fitur Circle. Pengumuman itu dilakukan X melalui akun resmi mereka, Kamis (21/9/2023).

"X tidak lagi mengaktifkan Circle mulai tanggal 31 Oktober 2023," tulis X.

Dalam pengumuman yang sama X mengatakan setelah tanggal 31 Oktober 2023 pengguna X tidak akan dapat membuat unggahan baru yang sifatnya terbatas pada Circle. Tidak hanya itu pengguna juga tidak akan lagi bisa membuat atau menambahkan daftar Circle terbaru.

"Namun Anda dapat mengapus orang dari Cicle Anda dengan berhenti mengikuti mereka," jelas X lagi.

Sementara The Verge mengatakan hingga kini tidak diketahui apa alasan X mematikan fitur Circle. Mereka berspekulasi fitur Circle sangat tidak sesuai dengan misi yang diinginkan pemilik X, Elon Musk.

"X sekarang ingin bergerak ke arah komunitas dan kemungkinan mereka melihat Circle punya kesamaan dengan komunitas," sebut The Verge.

Diketahui fitur Circle pertama kali hadir di X pada Agustus 2022. Saat itu platfom X masih dikenal sebagai Twitter.

Saat itu Circle dibuat untuk mengirim cuitan ke orang-orang tertentu, dan berbagi pemikiran Anda dengan kerumunan yang lebih kecil. Pengguna dapat memilih siapa yang ada di Lingkaran Twitter Anda.