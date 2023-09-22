Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

10 Cara Merawat Ban Motor agar Tetap Awet dan Tahan Lama

Redaksi , Jurnalis-Jum'at, 22 September 2023 |19:16 WIB
10 Cara Merawat Ban Motor agar Tetap Awet dan Tahan Lama
Cara merawat ban motor agar awet dan tahan lama. (doc. Freepik)
JAKARTA -  Ada banyak cara agar ban motor tetap awet dan tahan lama, tentu ini jadi hal penting karena anggaran perawatan bakal lebih terjangkau bukan?

Yup, ban adalah bagian krusial dalam sebuah kendaraan, dan juga memiliki risiko yang besar karena langsung berhadapan dengan kondisi jalan yang tidak bisa diperkirakan.

Lantas bagaimana cara merawat ban motor agar tetap awet dan tahan lama? Dikutip dari berbagai sumber, Jumat (22/9/2023), simak ulasannya berikut ini.

Cara merawat ban motor

1. Periksa kondisi ban

Selalu lakukan pemeriksaan pada ban untuk memastikan tidak ada paku, pecahan, atau kerusakan lainnya.

Apabila terdapat retakan atau lubang pada ban, segera lakukan penggantian dengan ban yang baru.

2. Hindari beban berlebihan

Hindari melebihi kapasitas beban maksimum yang direkomendasikan oleh produsen kendaraan Anda. Beban yang berlebihan dapat menyebabkan peningkatan keausan pada ban.

3. Lakukan perawatan berkala

Selain menjaga kondisi ban, penting untuk secara rutin melakukan perawatan keseluruhan pada sepeda motor Anda. Ini mencakup pemeliharaan mesin, sistem bahan bakar, sistem pengereman, dan komponen lainnya.

Merawat ban dengan baik bukan hanya akan meningkatkan kinerja sepeda motor Anda, tetapi juga akan meningkatkan tingkat keselamatan Anda saat mengendarainya.

4. Periksa tekanan udara

Selalu periksa dan pastikan bahwa tekanan udara dalam ban sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh produsen.

Tekanan yang benar akan berdampak pada daya cengkram, kenyamanan, dan efisiensi bahan bakar. Jangan lupakan untuk memeriksa tekanan ban secara teratur, terutama sebelum Anda melakukan perjalanan jarak jauh.

5. Rotasi ban

Melakukan perputaran ban secara teratur akan membantu memastikan bahwa keausan merata terjadi pada semua ban.

Tindakan ini dapat meningkatkan masa pakai ban dan menjaga kinerja kendaraan tetap stabil.

