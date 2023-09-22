Mobil Balap Ini Dikonversi Jadi Listrik, Masih Andalkan Transmisi Manual

JAKARTA – Bengkel restorasi, Frontline Cars, menunjukkan hasil karya sepasang MGB restomod, yang salah satu diantaranya ada versi listrik. Uniknya, mobil hasil konversi itu mempertahankan transmisi manual.

Tidak seperti MGB asli, Frontline Cars berhasil meratakan distribusi bobotnya untuk memberikan mobil sport ini kestabilan yang sempurna. Padahal, mobil listrik hasil konversi sangat sulit untuk menemukan keseimbangannya kerena penempatan baterai.

Melansir Carscoop, Jumat (22/9/2023), mobil yang dinamakan Electric Bee menghasilkan tenaga sebesar 114 hp (85 kW/115 PS) dan torsi puncak 162 lb-ft (220 Nm). Untuk akselerasi 0-62 mph (100 km/jam) hanya butuh 8,8 detik.