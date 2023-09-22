Mobil Ikonik Fast and Furious Dimodifikasi Jadi Perahu, Kok Bisa?

JAKARTA - Penggemar film Fast and Furious pasti tahu mobil Dodge Challenger Hellcat, mobil itu kerap dikendarai oleh pemeran utama Fast and Furious, Dominic Toretto yang diperani oleh Vin Diesel.

Nah, kebetulan kreator konten Cody Detwiler punya mobil yang sama. Dia pun tertarik untuk melakukan sesuatu yang unik dan baru buat kanal YouTube miliknya, Whistlin Diesel.

Sebelumnya Cody Detweiler juga pernah bikin kehebohan ketika menyiksa Ferrari F8 seharga Rp6 miliar hingga terbakar. Nah, kali ini dia ingin mencari perhatian lagi dengan memodifikasi Dodge Challenger Hellcat jadi perahu.

"Dulu saya pernah membuat truk berukuran besar nyemplung ke pantai ini. Sekarang saya mau mencobanya dengan perahu Hellcat," ujar Cody Detwiler bangga.

Berbeda dengan truk monster yang dia buat dulu, Dodge Challenger Hellcat yang dimodifikasi Cody Detwiler justru melakukan pendekatan berbeda. Dia tidak memasan ban berukuran raksasa-raksasa agar mobil bisa mengambang di pantai.

Alih-alih ban yang dia gunakan adalah ban raksasa yang terbuat dari aluminium. Ban tersebut diharapkan bisa mendorong mobil saat nyemplung ke pantai.

Selain itu Cody Detwiler juga menyiapkan penampang buat mobil tersebut. Jadi penampang tersebut menahan Dodge Challenger Hellcat agar tidak tenggelam.