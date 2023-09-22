20 Harga Mobil Bekas di Bawah Rp50 Juta, Ada Apa Saja?

JAKARTA - Harga mobil bekas di bawah Rp50 juta bisa jadi referensi bagi Anda yang ingin membeli kendaraan. Pasalnya, mobil baru untuk sebagian masyarakat memang masih tergolong mahal.

Meski begitu, memilih mobil bekas harus dilakukan secara cermat dan hati-hati. Jika

beruntung, Anda bisa mendapatkan mobil dengan keadaan bagus dan suku cadang yang masih tersedia di pasaran.

Bagi Anda yang ingin membeli mobil bekas di bawah Rp50 juta, berikut referensinya, dikutip berbagai sumber pada Jumat (22/9/2023).

1. Daihatsu Xenia

Mobil bekas di bawah Rp50 juta pertama ada Daihatsu Xenia generasi awal, yakni 2004-2007. Mobil ini punya keunggulan 1.0 Mi spesifikasi 1.000 cc bertenaga 62 dk.

Xenia adalah mobil keluarga yang juga cukup irit dan cocok digunakan di perkotaan.

2. Suzuki APV

Suzuki APV keluaran 2005 hingga 2007 cocok bagi Anda yang punya bujet Rp50 juta untuk membeli kendaraan roda empat. Mobil ini muat untuk delapa orang.

Meskipun harganya terjangkau, tapi mobil 1.500 cc dan tenaga 92 dk itu sangat cocok untuk keluarga. Kelebihan mobil satu ini antara lain ruang kabin yang luas sehingga bisa menampung cukup banyak orang.

3. Datsun Go Panca

Datsun Go Panca varian STD MT 2014 dengan 1.200 cc bisa jadi pilihan tepat. Ini adalah

kendaraan di segmen low cost green car (LCGC) yang saat ini harga jual bekasnya tergolong murah.

Kelebihan mobil yang satu ini juga irit BBM. Sedangkan kekurangan mobil tersebut yaitu kapasitas tempat duduknya terbatas sehingga kurang cocok untuk keluarga dengan banyak anak.