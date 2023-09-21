Berapa Modal Usaha PO Bus? Ini Penjelasannya

BERAPA modal usaha PO bus? Hal ini perlu diketahui bagi pebisnis yang ingin mencoba usaha di bidang transportasi.

Bus kini menjadi salah satu sarana transportasi yang sering dilirik. Tak heran jika banyak pebisnis tertarik untuk membuka usaha tersebut.

Mengutip berbagai sumber, Kamis (20/9/2023), modal yang dipersiapkan bisa cash atau kredit. Harga kisaran pun mulai dari Rp500- Rp1 miliar per busnya.

Namun, sebelum itu, Anda pun harus tahu dulu apa yang bisa dipersiapkan sebelum memulai bisnis.

1. Spesifikasi bus

Penting diperhatikan bahwa sebelum bisnis PO bus adalah mengenal terlebih dahulu jenisnya. Bus terbagi dalam bus ber-AC dan bus non-AC.

Selanjutnya perhitungan yang perlu dilakukan, yaitu ketika menggunakan jual kursi pada bus. Umumnya pada bus besar berkapasitas 44 sampai dengan 60 seats. Sedangkan bus kecil memiliki ukuran 30 sampai dengan 35 seats.