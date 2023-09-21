Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOTEKNO

Berapa Modal Usaha PO Bus? Ini Penjelasannya

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |19:24 WIB
Berapa Modal Usaha PO Bus? Ini Penjelasannya
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

BERAPA modal usaha PO bus? Hal ini perlu diketahui bagi pebisnis yang ingin mencoba usaha di bidang transportasi.

Bus kini menjadi salah satu sarana transportasi yang sering dilirik. Tak heran jika banyak pebisnis tertarik untuk membuka usaha tersebut.

Mengutip berbagai sumber, Kamis (20/9/2023), modal yang dipersiapkan bisa cash atau kredit. Harga kisaran pun mulai dari Rp500- Rp1 miliar per busnya.

Namun, sebelum itu, Anda pun harus tahu dulu apa yang bisa dipersiapkan sebelum memulai bisnis.

1. Spesifikasi bus

Penting diperhatikan bahwa sebelum bisnis PO bus adalah mengenal terlebih dahulu jenisnya. Bus terbagi dalam bus ber-AC dan bus non-AC.

Selanjutnya perhitungan yang perlu dilakukan, yaitu ketika menggunakan jual kursi pada bus. Umumnya pada bus besar berkapasitas 44 sampai dengan 60 seats. Sedangkan bus kecil memiliki ukuran 30 sampai dengan 35 seats.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191247//bus-Q4mF_large.png
Kecelakaan Maut Bus Cahaya Trans di Exit Tol Krapyak Semarang, Kemenhub: Tidak Terdaftar dan Tak Laik Jalan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/15/3183439//po_sinar_jaya-dh4P_large.jpeg
Tertinggal dari Malaysia dan Vietnam, Digitalisasi Bus di Indonesia Baru 50%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/455/3177721//po_bus-QHYq_large.png
Daftar PO Bus yang Ternyata Punya Bisnis SPBU
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/29/15/3173178//po_als-r9SL_large.jpeg
PO Bus yang Layani Rute Terjauh di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/29/320/3166275//bus-dxGu_large.png
Daftar 3 PO Bus Terkenal yang Punya SPBU Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/52/3156463//po_haryanto-ip7D_large.jpg
Deretan PO Bus dengan Komunitas Penggemar Terbesar di Media Sosial
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement