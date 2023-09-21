8 Tips Google untuk Meningkatkan Daya Tahan Baterai Ponsel Android

JAKARTA – Delapan tips Google ini dapat meningkatkan daya tahan baterai pada ponsel Android. Bagi Anda yang sering mengeluh baterai cepat habis, cara ini bisa Anda lakukan agar aktivitas digital tetap produktif.

Sebagai salah satu barang terpenting di era serba digital, kehabisan baterai sebelum menyelesaikan berbagai tugas menjadi masalah yang sangat penting. Maka dari itu, Google yang mengembangkan sistem operasi Android memberikan sejumlah panduan, untuk meningkatkan daya tahan baterai bagi pengguna Android.

Tips meningkatkan daya tahan baterai

1. Matikan layar jika tidak digunakan

Ketika layar ponsel mati, maka daya yang dikonsumsi akan lebih sedikit. Oleh karena itu, Anda bisa turunkan pengaturan batas waktu layar menjadi yang paling singkat.

Anda juga tidak perlu menunggu ponsel mati secara otomatis dalam beberapa detik atau menit. Anda dapat langsung mematikan ponsel jika sedang tidak digunakan. Cara ini sangat efektif untuk menghemat daya tahan baterai ponsel Anda.

2. Kurangi kecerahan layar

Semakin terang layar Anda, semakin banyak energi yang dikonsumsi. Kecerahan layar perlu diseimbangkan antara visibilitas dan penghematan baterai. Google mengatakan, dengan menurunkan kecerahan layar akan memperpanjang ketahanan baterai perangkat Android.

3. Atur otomatis perubahan kecerahan

Google menyarankan pengguna Android untuk mengaktifkan fitur yang dapat mengatur kecerahan layar otomatis berdasarkan kondisi pencahayaan sekitar. Namun, cara ini kurang efektif, Anda bisa atur secara manual ke tingkat yang lebih rendah untuk hasil yang lebih baik.

4. Matikan suara atau getaran keyboard

Dengan menonaktifkan suara dan getaran keyboard, hal ini dapat membantu Anda menghemat daya baterai. Suara dan getaran setiap kali Anda mengetik akan mengaktifkan mekanisme umpan balik haptik perangkat, yang mana memerlukan energi untuk berfungsi. Dengan menonaktifkannya, Anda dapat menghemat baterai ponsel Anda lebih lama.