NASA Prediksi Asteroid Setara 24 Bom Atom akan Hantam Bumi

ASTEROID berkekuatan setara 24 bom atom berpotensi mengantam planet Bumi. Pakar dari NASA memprediksi kapan dan berapa ukuran asteroid tersebut.

Dilansir dari Mirror, Kamis (21/9/2023), para peneliti memberi nama asteroid tersebut dengan nama Bennu. Mereka memprediksi objek tersebut akan menghantam Bumi pada 24 September 2182.

Pada sumber yang sama menyebutkan jika ukuran Bennu hampir setara dengan gedung Empire State di Amerika Serikat. Asteroid itu pun dilaporakan menekati bumi setiap empat tahun sekali.

Namun NASA menyebut jika peluang benturan besar antara Bennu dan Bumi ada sekitar 1 berbanding 2.700. Mereka pun sedang melakukan misi untuk mencegah hal tersebut.

NASA pun telah meluncurkan pesawat luar angkasa ke Bennu sejak tujuh tahun lalu untuk mengumpulkan sampel. Nantonya mereka berharap data tersebut dapat membantu mereka untuk mencegah terjadinya benturan.

Sampel asteroid dari misi OSIRIS-REx ubu dijadwalkan akan sampai ke Bumi pada 24 September mendatang. Manajer proyek tersebut, Rich Burns, menegaskan bahwa penelitian ini menjadi kabar baik sekaligus berpacu dengan waktu.