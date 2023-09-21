Ini Dia 6 Fitur TikTok For Business untuk UMKM

JAKARTA – Sejumlah fitur TikTok for Business diketahui dapat menjadi alat marketing bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keberadaan aplikasi ini memberikan peluang besar untuk meningkatkan jangkauan brand dan peningkatan lebih lanjut.

TikTok for Business adalah jenis akun yang disediakan bagi para pelaku bisnis untuk mempromosikan dan menjual produknya di platform TikTok. Di TikTok for Business, pengguna akan membuat jenis akun bisnis sehingga dapat menggunakan berbagai fitur yang mendukung kegiatan pemasaran. Hal ini akan sangat membantu dan mendukung eksistensi bisnis yang sedang Anda jalani.

Sebagai informasi, TikTok for Business menyediakan beberapa fitur khusus yang dapat Anda gunakan dalam melakukan kegiatan pemasaran. Berikut enam fitur yang tersedia di TikTok for Business.

Halaman Analitik

Pada TikTok for Business, terdapat halaman analisis, ruang kerja, serta informasi aktivitas dan dukungan. Ketiga fitur ini dapat membantu Anda mendapatkan dan menganalisis informasi audiens, keberhasilan promosi, dan tips untuk mengembangkan akun Anda. Adanya fitur halaman analitik, Anda dapat mempelajari data audiens guna menyusun strategi konten berikutnya.

Alamat Website/Email Bisnis

Anda dapat mencantumkan website dan alamat email bisnis yang Anda jalankan pada profil akun. Dengan begitu, bisnis Anda akan memiliki kredibilitas dan memudahkan audiens untuk mengetahui informasi seputar bisnis yang Anda dijalankan.

TikTok Ads

Anda dapat menggunakan fitur Ads TikTok untuk mengiklankan konten pemasaran yang Anda buat. Fitur ini dapat membantu Anda meningkatkan engagement dan awareness di akun TikTok for Business supaya semakin banyak audiens yang mengenal bisnis Anda.