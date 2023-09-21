Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Bikin Konten Cepat Muncul di FYP TikTok

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |20:30 WIB
Cara Bikin Konten Cepat Muncul di FYP TikTok
Membuat konten di FYP TikTok (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Siapa yang tak kenal dengan TikTok? Aplikasi berbagi video pendek ini telah menciptakan gelombang besar dalam dunia media sosial, menarik perhatian jutaan pengguna di seluruh dunia. Salah satu daya tarik utama TikTok adalah “For Your Page” (FYP).

FYP di TikTok merupan umpan berbasis algoritme yang dilihat pengguna saat pertama kali masuk ke aplikasi, dan juga merupakan tempat pengguna menghabiskan sebagian besar waktunya di platform.

Namun, bagaimana cara bikin konten cepat muncul di FYP TikTok? Berikut ulasannya.

1. Temukan Waktu Terbaik untuk Posting

Mengetahui waktu yang tepat untuk memposting konten Anda di TikTok adalah kunci untuk menjangkau audiens target Anda. Perlu diingat bahwa waktu yang ideal mungkin berbeda untuk setiap pengguna, jadi penting untuk mengoptimalkan zona waktu berdasarkan mayoritas pengikut Anda.

2. Gunakan Thumbnail yang Memikat

Thumbnail video Anda adalah kesan pertama yang akan diperoleh pengguna. Pastikan thumbnail Anda menarik secara visual dan mencerminkan dengan tepat isi video Anda. Ini akan membantu menarik perhatian pengguna saat mereka menjelajahi feed mereka.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
