Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

3 Cara Nonton Film di Telegram, Mudah Banget!

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |11:39 WIB
3 Cara Nonton Film di Telegram, Mudah Banget!
Cara menonton film di Telegram (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA – Menonton film di aplikasi Telegram adalah salah satu alternatif bagi Anda yang menginginkan jalan yang mudah. Selain gratis, Anda tidak perlu bertele-tele untuk menemukan berbagai film di sana. 

Kegiatan menonton tampaknya menjadi bagian favorit hampir semua orang, terutama jika platform yang digunakan sangat mudah untuk menemukan film yang ingin ditonton. Dengan Telegram, Anda bisa temukan dengan mudah film yang baru saja dirilis atau yang sudah lama dirilis.

Lantas, bagaimana cara menonton film di Telegram? Simak ulasanya.

Melalui Pencarian Kata Kunci 

Ketika Anda melakukan pencarian online untuk film tertentu, Anda dapat menemukannya di Telegram. Anda dapat melakukannya dengan menambahkan kata kunci yang tepat untuk film yang ingin Anda cari. Misalnya, jika Anda ingin mencari "John Wick 4" di Telegram, Anda bisa mencari "tautan unduhan Telegram John Wick 4." Hasil yang berbeda akan muncul.

Ketuk pada hasil untuk membuka saluran Telegram. Ketika Anda mengakses saluran tersebut, Anda dapat menemukan film yang Anda inginkan dan menekan tombol unduh untuk memulai pengunduhan. Anda mungkin akan menemukan film lain di saluran yang sama, yang sedang Anda buka.

Melalui Fitur Pencarian Telegram

Telegram memiliki fitur pencarian yang dapat Anda gunakan untuk menemukan dan mengunduh film di platform. Anda dapat mencari nama film atau saluran film tertentu dan melihat apa yang akan muncul dari pencarian.

Ikuti langkah-langkah berikut ini:

• Buka aplikasi Telegram. Ketuk ikon pencarian di bagian atas;

• Ketik nama film atau nama saluran film. Ketuk saluran yang sesuai dari hasil pencarian;

• Setelah saluran terbuka, cari film dan Anda dapat mengunduhnya untuk ditonton.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/54/3065760/ukraina_larang_militer_dan_pejabatpakai_telegram-BAHt_large.jpg
Takut Dimata-matai Rusia, Ukraina Larang Penggunaan Telegram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/30/54/3056409/menkominfo_budi_arie-sn7k_large.jpg
Menkominfo Ancam Tutup Telegram Terkait Konten Pornografi dan Judi Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/15/54/2996208/ilustrasi-efBo_large.jpg
Telegram Perkenalkan Fitur Stiker Editor, Cocok Bagi Pengguna yang Kreatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/28/54/2976796/cara-mengirim-foto-sekali-lihat-di-telegram-4i89mbGG4c.jpg
Cara Mengirim Foto Sekali Lihat di Telegram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/15/54/2970793/cara-mudah-download-film-di-telegram-zcroGWXyjo.jpg
Cara Mudah Download Film di Telegram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/15/54/2970708/ini-3-cara-melihat-id-telegram-a2psmegHQl.jpg
Ini 3 Cara Melihat ID Telegram
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement