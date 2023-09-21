3 Cara Nonton Film di Telegram, Mudah Banget!

JAKARTA – Menonton film di aplikasi Telegram adalah salah satu alternatif bagi Anda yang menginginkan jalan yang mudah. Selain gratis, Anda tidak perlu bertele-tele untuk menemukan berbagai film di sana.

Kegiatan menonton tampaknya menjadi bagian favorit hampir semua orang, terutama jika platform yang digunakan sangat mudah untuk menemukan film yang ingin ditonton. Dengan Telegram, Anda bisa temukan dengan mudah film yang baru saja dirilis atau yang sudah lama dirilis.

Lantas, bagaimana cara menonton film di Telegram? Simak ulasanya.

Melalui Pencarian Kata Kunci

Ketika Anda melakukan pencarian online untuk film tertentu, Anda dapat menemukannya di Telegram. Anda dapat melakukannya dengan menambahkan kata kunci yang tepat untuk film yang ingin Anda cari. Misalnya, jika Anda ingin mencari "John Wick 4" di Telegram, Anda bisa mencari "tautan unduhan Telegram John Wick 4." Hasil yang berbeda akan muncul.

Ketuk pada hasil untuk membuka saluran Telegram. Ketika Anda mengakses saluran tersebut, Anda dapat menemukan film yang Anda inginkan dan menekan tombol unduh untuk memulai pengunduhan. Anda mungkin akan menemukan film lain di saluran yang sama, yang sedang Anda buka.

Melalui Fitur Pencarian Telegram

Telegram memiliki fitur pencarian yang dapat Anda gunakan untuk menemukan dan mengunduh film di platform. Anda dapat mencari nama film atau saluran film tertentu dan melihat apa yang akan muncul dari pencarian.

Ikuti langkah-langkah berikut ini:

• Buka aplikasi Telegram. Ketuk ikon pencarian di bagian atas;

• Ketik nama film atau nama saluran film. Ketuk saluran yang sesuai dari hasil pencarian;

• Setelah saluran terbuka, cari film dan Anda dapat mengunduhnya untuk ditonton.