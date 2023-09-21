WhatsApp Kenalkan Fitur Flows untuk Belanja Langsung di Aplikasi

JAKARTA - WhatsApp kian serius melebarkan bisnis mereka. Terbaru mereka meluncurkan fitur Flows yang berfungsi untuk berbelanja langsung dalam aplikasi.

Nantinya Flows akan memungkinkan pengguna membeli berbagai macam kebutuhan mulai dari kebutuhan sehari-hari, pakaian, hingga tiket perjalanan hingga tiket konser. Nantinya fitur ini akan siap diluncurkan untuk platform WhatsApp Business.

“Belanja dan e-commerce adalah salah satu sektor vertikal terbesar yang ingin kami fokuskan. Tujuannya adalah untuk memungkinkan pengiriman pesan bisnis sedemikian rupa sehingga bisnis dan orang-orang dapat melakukan lebih banyak hal langsung di rangkaian obrolan," kata VP of Business Meta, Nikila Srinivasan dikutip dari TechCruch, Kamis (21/9/2023).

"Kami mencoba membangun pengalaman yang kaya dalam obrolan, dan di situlah Flows berperan,” sambunya.

Lebih lanjut, fitur ini sejatinya baru ada di India. Namun dari pernyataan perwakilan Meta itu, bisa disimpulkan jika WhatsApp akan segara meluncurkannya secara global.

Meta sendiri tidak membebankan biaya tambahan kepada penjual untuk menggunan Flows. Perusahaan menyebut percakapan dengan Flows akan sesuai dengan model pembayaran saat ini.