Meta Ubah Logo Facebook, Bedanya 'Setipis Tisu'

META melakukan perubahan terhadap logo Facebook. Menariknya perbeadaan logo lama dan baru itu seperti 'setipis tisu' alias tidak jauh berbeda.

Ya, sekilas kedua logo tersebut memang tidak ada yang berbeda. Perubahan hanya dilakukan pada bagian warna latar dan ukuran huruf 'f' yang sudah lama jadi simbol Facebook.

"Warna latar berwarna biru dibuat lebih gelap, dan huruf kecil “f” kini dibuat lebih kokoh," terang The Verge, Kamis (21/9/2023).

Meta mengatakan penyegaran logo Facebook merupakan hal yang biasa seiring berjalannya waktu. Sejak awal mereka selalu berupaya agar logo Facebook tampil berani, elektrik, dan abadi.

Untuk penyegaran tahun ini, mereka mengaku hal itu dilakukan agar logo Facebook tetap menjadi elemen kunci sebuah identitas aplikasi paling besar di dunia saat ini.

"Kami melakukan hal ini dengan menggabungkan ekspresi yang lebih percaya diri dari warna inti biru Facebook. Penyegaran dilakukan agar lebih mudah diakses secara visual." sebut Director of Design Facebook, Dave N.