6 Cara Cek Nomor Axis yang Wajib Dicoba

JAKARTA- Cara cek no Axis milik sendiri ternyata sangat cepat dan mudah dilakukan meskipun dalam kondisi yang tidak kondusif.

Hal ini tentu akan menjadi jawaban rasa khawatir kamu yang lupa atau tidak menghafalkan nomor telpon sendiri.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa menghafalkan deretan angka-angka bukanlah hal yang mudah. Terlebih bagi kamu yang tidak memiliki nomor cantik maka akan sulit untuk menghafalkannya.

Namun jangan galau dan risau sebab pada ulasan ini ada beberapa cara jitu untuk mengecek nomor sendiri.

Cara cek nomor XL ada beberapa langkah yang harus kamu ikuti. Seperti apa caranya? Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Selasa (20/9/2023) terkait 6 cara cek nomor Axis sendiri.

Melansir dari laman resmi Axis, bahwa ada berbagi cara untuk melakukan pengecekan dengan mudah terhadap nomor Axis milik pribadi. Begini caranya:

1. Mengecek Di Kontak Phonebook

Cara pertama mengecek nomor telpon Axis sendiri yaitu dengan melihatnya di kontak telpon. Akan tetapi hal ini bisa diterapkan apabila pengguna sebelumnya telah menyimpan nomor tersebut dalam phonebook smartphone. Apabila lupa tersimpan maka tidak bisa mengakses cara satu ini

2. Manfaatkan Layanan SMS

Cara kedua mengecek nomor Axis sendiri dapat dilakukan melalui SMS. Caranya sangat mudah yaitu dengan mengirim pesan ke nomor orang terdekat. Maka secara otomatis pesan tersebut akan masuk dan tertera nomor telpon penggunaan. Lalu dengan sigap pengguna mesti simpan nomor tersebut supaya tidak lupa.