5 Cara Cek Nomor XL Sendiri, Buktikan Langsung

JAKARTA- Cara cek no XL sendiri kadang bikin bingung sendiri. Namun siapa sangka ternyata sangat cepat dan mudah dilakukan.

Hal ini merupakan kabar positif untuk mengobati rasa khawatir kamu yang lupa atau tidak sempat menghafalkan nomor telepon sendiri.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa menghafalkan 11 hingga 12 deretan angka bukanlah hal yang mudah. Terlebih bagi kamu yang tidak memiliki nomor cantik maka akan sulit untuk menghafalkannya.

Namun jangan risau sebab ada beberapa cara jitu untuk mengecek nomor sendiri.

Untuk cara cek nomor XL ada beberapa langkah yang harus kamu ikuti. Seperti apa caranya? Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Kamis (21/9/2023) terkait cara cek nomor XL sendiri.

1. Cek Melalui Telpon

Cara pertama yang bisa kamu gunakan untuk mengecek nomor sendiri yakni melalui telepon. Langkah satu ini terbilang sangat mudah karena cukup melakukan panggilan ke orang terdekat. Dengan begitu nomor pengguna akan terlihat di ponsel orang yang kamu hubungi lalu dengan siap menyimpannya dalam kontak.

2. Cek Melalui SMS

Cara kedua yang bisa kamu praktikan untuk mengecek nomor XL sendiri yaitu melalui SMS. Langkah satu ini sangat simpel karena pengguna hanya mengirimkan pesan kepada orang terdekat. Nantinya orang tersebut akan mendapatkan pesan yang berisi nomormu. Dengan begitu pengguna bisa segera menyimpannya dalam kontak.