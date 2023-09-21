Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Apa Beda Sepeda Listrik dengan Sepeda Motor Listrik?

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |15:00 WIB
Apa Beda Sepeda Listrik dengan Sepeda Motor Listrik?
Ilustrasi apa beda sepeda listrik dengan sepeda motor listrik (Foto: Okezone)
A
A
A

APA beda sepeda listrik dengan sepeda motor listrik? Hal ini perlu diketahui bagi Anda yang ingin membeli kendaraan roda dua ini.

Keduanya tentu berbeda jika dilihat dari peraturan di dalam negeri. Jika melihat Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang Kendaraan Tertentu dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik, definisi sepeda listrik adalah kendaraan tertentu yang memiliki roda dua dilengkapi dengan peralatan mekanik berupa motor listrik.

Kemudian Pasal 3 Ayat 2 menjelaskan, sepeda listrik harus memenuhi persyaratan keselamatan meliputi; lampu utama, reflektor atau lampu posisi belakang, rem, reflektor di kiri dan kanan, klakson atau bel, dan kecepatan maksimal 25 km/jam.

Dikutip berbagai sumber, Kamis (20/9/2023), ada lagi perbedaan antara kedua kendaraan ini seperti:

1. Kecepatan

Perbedaan pertama antara sepeda listrik dengan sepeda motor listrik pertama adalah performa motor listrik bisa mencapai 30 hingga 60 km per jam. Sedangkan untuk sepeda listrik, kecepatannya maksimal 45 km per jam dengan rata-rata kecepatan 25 hingga 30 km.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193530//bsu_pekerja-2Ijv_large.jpg
Berikut Info Terbaru BSU Pekerja dan Diskon Listrik Januari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193511//token_listrik-i02n_large.jpg
Beli Token Rp 50.000 Tahan Berapa Lama untuk Anak Kos? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193058//tarif_listrik-2iCI_large.jpg
4 Fakta Tarif Listrik PLN 2026 Tidak Naik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/320/3193210//diskon_listrik-5twz_large.jpg
Daftar Lengkap Tarif Listrik PLN Semua Golongan per 1 Januari 2026, Ada Diskon Listrik? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193032//purbaya-vcWP_large.jpg
Purbaya soal Diskon Tarif Listrik di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/320/3193051//listrik_pln-vIXz_large.jpg
Tarif Listrik PLN Tidak Naik Januari-Maret 2026
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement