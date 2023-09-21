Bos Hyundai Ingin Mobil Desain Kotak Jadi Menarik Lagi

JAKARTA - Nicola Danza, Design Manager Exterior Hyundai, ingin mobil dengan desain kotak lagi seperti dulu.

Keinginan itu terbilang unik karena saat ini berbagai produsen mobil justru berupaya menghadirkan mobil dengan desain futuristis.

Nicola Danza dikutip Top Gear, Kamis (21/9/2023), ini justru ingin Hyundai menempuh jalan yang berlawanan.

Dia ingin mobil-mobil Hyundai kembali ke desain yang pernah sangat disukai oleh banyak orang di 1990an yakni mobil dengan desain kotak.

"Kami mencoba untuk melakuan mobil dengan desain yang berlawanan, anti-design. Memang istilahnya aneh, namun kami berupaya melakukan hal yang murni. Kami ingin desain yang lebih praktis dan lebih kotak. Jadi saatnya membuat kotak keren lagi," ujar Nicola Danza.

Metode itu ditempuh bukan tanpa alasan. Nicola Danza mengatakan saat ini desain mobil, khususnya SUV, seperti kehilangan jati diri.

Mobil-mobil SUV yang ada saat ini ingin tampil seperti sebuah sporty SUV. Padahal sejatinya SUV memang tidak didedikasikan untuk tampil sporty.

"Mobil-mobil itu terlihat besar dan kokoh. Namun mereka ingin berupaya keras terlihat sporty," jelasnya.