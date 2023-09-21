Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

Berapa Harga Mobil Alya Bekas? Berikut Daftarnya

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |07:15 WIB
Berapa Harga Mobil Alya Bekas? Berikut Daftarnya
Ilustrasi beraga harga mobil Ayla bekas (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Berapa harga mobil Agya bekas? Informasi ini mungkin banyak yang cari, apalagi bagi Anda yang baru ingin membeli mobil dengan dana terbatas.

Agya merupakan keluaran Daihatsu yang sudah low cost green car (LCGC) hatchback dua baris.

Tidak hanya dari tampilannya saja, faktor keamanan hingga fasilitas yang bisa memanjakan juga tak luput dari peningkatannya. Banyak pembaruan yang dilakukan untuk membuat tampilan Ayla lebih sporty sekaligus merombak fitur keamanan jadi yang paling terdepan.

Mobil ini dibekali mesin 1KR berkapasitas 1 liter. Pada mulanya, mobil ini hanya tersedia dalam 3 tipe; E, G dan TRD S. Untuk tipe E merupakan model paling murah dengan kelemahan belum dilengkapi power window masih menggunakan pelek kaleng.

Semenetara itu, tipe G dan TRD S dilengkapi dengan audio 2 DIN CD/MP3/USB/AUX, elektrik mirror dan pelek alloy 14 inci. Pada tahun 2017 Toyota Agya mengalami facelift pertama dengan ubahan desain headlamp yang lebih kecil, sehingga membuatnya tampak lebih sporty.

Mengutip berbagai sumber, Kamis (21/9/2023), berikut harga mobil bekas Agya ada dikisaran Rp100 jutaan ke atas tergantung dari tipe transmisi dan tahunnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/15/3193250//gagang_pintu_mobil_rata-QyMK_large.jpg
China Resmi Larang Gagang Pintu Rata pada Mobil, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/15/3192878//lalu_lintas-4SRv_large.jpg
Bertambah 734 Ribu, Total 25 Juta Kendaraan Mengaspal di Jakarta pada 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/30/15/3192628//giias_2025-inHd_large.jpeg
60 Ribu Mobil Terjual dari Seluruh Pameran Gaikindo Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/15/3192472//suzuki_baleno-ylHu_large.jpg
Daftar Mobil yang Resmi Disuntik Mati 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/624/3189156//sdn_01_pagi-YqpB_large.jpg
Mobil MBG Tabrak Siswa SDN 01 Kalibaru, Ini Profil Sekolahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/15/3188595//iims_2025-PLN7_large.jpg
Gaikindo Revisi Target Penjualan Mobil Jadi 780 Ribu Unit
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement