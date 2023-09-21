Berapa Harga Mobil Alya Bekas? Berikut Daftarnya

JAKARTA- Berapa harga mobil Agya bekas? Informasi ini mungkin banyak yang cari, apalagi bagi Anda yang baru ingin membeli mobil dengan dana terbatas.

Agya merupakan keluaran Daihatsu yang sudah low cost green car (LCGC) hatchback dua baris.

Tidak hanya dari tampilannya saja, faktor keamanan hingga fasilitas yang bisa memanjakan juga tak luput dari peningkatannya. Banyak pembaruan yang dilakukan untuk membuat tampilan Ayla lebih sporty sekaligus merombak fitur keamanan jadi yang paling terdepan.

Mobil ini dibekali mesin 1KR berkapasitas 1 liter. Pada mulanya, mobil ini hanya tersedia dalam 3 tipe; E, G dan TRD S. Untuk tipe E merupakan model paling murah dengan kelemahan belum dilengkapi power window masih menggunakan pelek kaleng.

Semenetara itu, tipe G dan TRD S dilengkapi dengan audio 2 DIN CD/MP3/USB/AUX, elektrik mirror dan pelek alloy 14 inci. Pada tahun 2017 Toyota Agya mengalami facelift pertama dengan ubahan desain headlamp yang lebih kecil, sehingga membuatnya tampak lebih sporty.

Mengutip berbagai sumber, Kamis (21/9/2023), berikut harga mobil bekas Agya ada dikisaran Rp100 jutaan ke atas tergantung dari tipe transmisi dan tahunnya.