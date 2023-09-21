Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Starfield Capai 10 Juta Pemain, Pecahkan Rekor Skyrim

Redaksi , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |15:43 WIB
Starfield Capai 10 Juta Pemain, Pecahkan Rekor Skyrim
Starfield (Foto: Bethesda)
A
A
A

JAKARTA - Game produksi Bethesda, Starfield telah memecahkan rekor dengan melampaui 10 juta pemain. Hal ini diketahui dari salah satu unggahan akun X resmi Bethesda pada Rabu (20/9/2023).

Melalui unggahan tersebut, Bethesda mengabarkan bahwa mereka telah berhasil menggaet 10 juta pengguna Starfield. Dirilis secara bertahap, angka ini terhitung sejak periode Early Access yang dimulai pada 1 September 2023 lalu. Dengan kata lain, capaian tersebut berhasil diraih hanya dalam kurun waktu tiga minggu sejak periode Early Access.

Dilansir dari situs Greenscene, Kamis (21/9/2023) capaian ini sekaligus menjadi rekor baru Bethesda selaku studio pengembang Starfield. Di Eropa, Starfield bahkan telah menjadi game dengan penjualan tercepat kelima setelah Hogwarts Legacy, Diablo IV, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dan Star Wars Jedi: Survivor.

Lebih lanjut, angka 10 juta pemain kemungkinan hanya berasal dari pengguna layanan Game Pass. Namun, angka tersebut tetap melampaui capaian game produksi Bethesda lainnya, seperti Skyrim.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/326/3107560/bus_simulator_indonesia-5yUQ_large.jpg
Klik Link Download MOD BUSSID Paling Terbaru 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105332/refa_ardhi-8Vde_large.jpg
Refa Ardhi Ungkap Penawaran Menarik di Misteri Shop Bulan Juni!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105330/refa_ardhi-fPo5_large.jpg
Makhluk Misterius dan Perang Listrik di Full Episode Skib Toilet: Tonton Bersama Refa Ardhi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105325/refa_ardhi-lz3Z_large.jpg
Basoka dan Robot TP Man: Petualangan Seru Bersama Refa Ardhi di Episode 68
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105265/refa_ardhi-WYIv_large.jpg
Tantangan Seru: Refa Ardhi Buktikan Diri dengan 10 Kill Epic
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/17/326/3105256/refa_ardhi_bagikan_tips_main_game_offline-k2ZI_large.jpg
Refa Ardhi Bagi Tips: Unduh Game Offline dan Dapatkan Item Langka
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement