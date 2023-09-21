Starfield Capai 10 Juta Pemain, Pecahkan Rekor Skyrim

JAKARTA - Game produksi Bethesda, Starfield telah memecahkan rekor dengan melampaui 10 juta pemain. Hal ini diketahui dari salah satu unggahan akun X resmi Bethesda pada Rabu (20/9/2023).

Melalui unggahan tersebut, Bethesda mengabarkan bahwa mereka telah berhasil menggaet 10 juta pengguna Starfield. Dirilis secara bertahap, angka ini terhitung sejak periode Early Access yang dimulai pada 1 September 2023 lalu. Dengan kata lain, capaian tersebut berhasil diraih hanya dalam kurun waktu tiga minggu sejak periode Early Access.

Dilansir dari situs Greenscene, Kamis (21/9/2023) capaian ini sekaligus menjadi rekor baru Bethesda selaku studio pengembang Starfield. Di Eropa, Starfield bahkan telah menjadi game dengan penjualan tercepat kelima setelah Hogwarts Legacy, Diablo IV, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom dan Star Wars Jedi: Survivor.

Lebih lanjut, angka 10 juta pemain kemungkinan hanya berasal dari pengguna layanan Game Pass. Namun, angka tersebut tetap melampaui capaian game produksi Bethesda lainnya, seperti Skyrim.