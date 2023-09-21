Advertisement
TECHNO

Cheat GTA 5 PS3 Motor Drag

Hafid Fuad , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |07:00 WIB
Cheat GTA 5 PS3 Motor Drag
Ilustrasi untuk kode cheat GTA 5 PS3 (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Daftar kode cheat GTA 5 PS3 motor drag banyak dicari-cari oleh para penggemar game seru ini. Kode cheat kerap dibutuhkan bola game terasa menjenuhkan untuk diselesaikan.

BACA JUGA:

Cheat GTA 5 Lengkap PS3, PS4, dan PC 

Tujuan menggunakan motor drag bisa karena ingin terlihat keren atau juga ingin menggunakan kendaraan yang tidak lazim. Dengan menggunakan cheat GTA 5 motor drag ini para gamer akan mendapatkan hiburan dan tidak bakal bosan.

Gamer bisa menyelesaikan misinya dengan mudah bila menggunakan kode cheat GTA 5 motor drag ataupun yang lainnya.

Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (20/9/2023), berikut adalah cheat GTA 5 PS3 motor drag dan cheat lainnya.

  • Kode Cheat Pesawat Akrobatik >> Lingkaran – Kanan – L1 – L2 – Kiri – R1 – L1 dua kali – Kiri dua kali – X – Segitiga
  • Kode Cheat Mobil Rapid GT >> R2 – L1 – Lingkaran – Kanan – L1 – R1 – Kanan – Kiri – Lingkaran – R2
  • Kode Cheat Mobil Cheat >> R1 – Lingkaran – R2 – Kanan – L1 – L2 – X dua kali – Kotak – R1
  • Kode Cheat Sepeda BMX >> Kiri dua kali – Kanan dua kali – Kiri – Kanan – Kotak – Lingkaran – Segitiga – Lingkaran – Segitiga – R1 – R2
  • Kode Cheat Untuk Pesawat Capung >> Kanan – Kiri – R1 tiga kali – Kiri – Segitiga dua kali – X – Lingkaran – L1 dua kali

Halaman:
1 2
      
