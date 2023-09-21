Tujuan menggunakan motor drag bisa karena ingin terlihat keren atau juga ingin menggunakan kendaraan yang tidak lazim. Dengan menggunakan cheat GTA 5 motor drag ini para gamer akan mendapatkan hiburan dan tidak bakal bosan.
Gamer bisa menyelesaikan misinya dengan mudah bila menggunakan kode cheat GTA 5 motor drag ataupun yang lainnya.
Dilansir dari berbagai sumber, Rabu (20/9/2023), berikut adalah cheat GTA 5 PS3 motor drag dan cheat lainnya.
Kode Cheat Pesawat Akrobatik >> Lingkaran – Kanan – L1 – L2 – Kiri – R1 – L1 dua kali – Kiri dua kali – X – Segitiga
Kode Cheat Mobil Rapid GT >> R2 – L1 – Lingkaran – Kanan – L1 – R1 – Kanan – Kiri – Lingkaran – R2
Kode Cheat Mobil Cheat >> R1 – Lingkaran – R2 – Kanan – L1 – L2 – X dua kali – Kotak – R1
Kode Cheat Sepeda BMX >> Kiri dua kali – Kanan dua kali – Kiri – Kanan – Kotak – Lingkaran – Segitiga – Lingkaran – Segitiga – R1 – R2
Kode Cheat Untuk Pesawat Capung >> Kanan – Kiri – R1 tiga kali – Kiri – Segitiga dua kali – X – Lingkaran – L1 dua kali