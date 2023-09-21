Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Cheat GTA PS 2 Darah Panjang Beserta Daftar Lainnya

Bertold Ananda , Jurnalis-Kamis, 21 September 2023 |05:12 WIB
Cheat GTA PS 2 Darah Panjang Beserta Daftar Lainnya
Ilustrasi untuk kode cheat GTA PS2 untuk darah darah panjang (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Kode cheat GTA PS2 darah panjang memang sangat dicari-cari di kalangan para pecinta game legendaris ini.

Pasalnya cara oportunis satu ini memiliki banyak keuntungan bagi yang memainkannya, terutama dalam menjalankan misi.

Cheat darah panjang GTA San Andreas akan membuat CJ sang karakter utama sulit mati karena memiliki kapasitas darah yang banyak. Hal itu akan memudahkan para pecinta game untuk melibas berbagai misi terkait kerusuhan dan tembak-tembakan.

Bagi kamu yang tidak tahu dan sulit menghafalkan cheat tersebut maka perhatikan ulasan satu ini. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (21/9/2023) terkait cheat GTA Playstation 2 darah panjang beserta cheat lainnya.

Cheat Darah Panjang GTA San Andreas Playstation 2

  • Darah Panjang/Darah Kebal: bawah, X, kanan, kiri, kanan, R1, kanan, bawah, atas, segitiga
  • Armor dan uang: R1, R2, L1, X, Kiri, Bawah, Kanan, Atas, Kiri, Bawah, Kanan, Atas

Cheat Terlengkap GTA San Andreas Playstation 2

  • Darah tak terbatas: Bawah, X, Kanan, Kiri, Kanan, R1, Kanan, Bawah, Atas, Segitiga
  • Amunisi tak terbatas: L1, R1, Kotak, R1, Kiri, R2, R1, Kiri, Kotak, Bawah, L1, L1
  • Jetpack: Kiri, Kanan, L1, L2, R1, R2, Atas, Bawah, Kiri, Kanan
  • Tank: Bulat, Bulat, L1, Bulat, Bulat, Bulat, L1, L2, R1, Segitiga, Bulat, Segitiga
  • Manusia 1/2 Dewa: bawah, X, kanan, kiri, kanan, R1, kanan, bawah, atas, segitiga
  • Uang, darah, tameng: R1, R2, L1, X, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
  • Lompat tinggi: atas, atas, segitiga, segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, R2, R2
  • Kurus: segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kanan
  • Gendut: segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, bawah
  • Doomsday: L2, kanan, L1, segitiga, kanan, kanan, R1, L1, kanan, L1, L1, L1
  • Senjata 1: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
  • Senjata 2: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, bawah, kiri
  • Senjata 3: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri , bawah, bawah, bawah
  • Dua senjata: bawah, kotak, X, kiri, R1, R2, kiri, bawah, bawah, L1, L1, L1
  • Peluru tak terbatas: L1, R1, kotak, R1, kiri, R2, R1, kiri, kotak, bawah, L1, L1
  • Pukulan maut: atas, kiri, X, segitiga, R1, bulat, bulat, bulat, L2
  • Bernafas dalam air: bawah, kiri, L1, bawah, bawah, R2, bawah, L2, bawah
  • Suasana pantai: atas, atas, bawah, bawah, kotak, bulat, L1, R1, segitiga, bawah
  • Badut: segitiga, segitiga, L1, kotak, kotak, bulat, kotak, bawah, bulat
  • Bunuh diri: kanan, L2, bawah, R1, kiri, kiri, R1, L1, L2, L1
  • Kekar: segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kiri
  • Nascar 1: bawah, R1, bulat, L2, L2, X, R1, L1, kiri, kiri
  • Nascar 2: R1, bulat, R2, kanan, L1, L2, X, X, kotak, R1
  • Nascar 3: R2, L1, bulat, kanan, L1, R1, kanan, atas, bulat, R2
  • Motor roda empat: kiri, kiri, bawah, bawah, atas, atas, kotak, bulat, segitiga, R1, R2
  • Boat amphibi: segitiga, segitiga, kotak, bulat, X, L1, L2, bawah, bawah
  • Mobil monster: kanan, atas, R1, R1, R1, bawah, segitiga, segitiga, X, bulat, L1, L1
  • Tank: bulat, bulat, L1, bulat, bulat, bulat, L1, L2, R1, segitiga, bulat, segitiga
  • Rambu lalu lintas hijau: kanan, R1, atas, L2, L2, kiri, R1, L1, R1, R1
  • Waktu berjalan cepat: bulat, bulat, L1, kotak, L1, kotak, kotak, kotak, L1, segitiga, bulat, segitiga
  • Gerakan cepat: segitiga, atas, kanan, bawah, L2, L1, kotak
  • Kabut: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X
  • Cuaca cerah: R2, x, L1, L1, L2, L2, L2, kotak
  • Hujan badai: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, bulat
  • Rekrut: bawah, kotak, atas, R2, R2, atas, kanan, kanan, atas
  • Dikelilingi pel*cur: kotak, kanan, kotak, kotak, L2, X, segitiga, X, segitiga
  • Elvis: L1, bulat, segitiga, L1, L1, kotak, L2, atas, bawah, kiri
  • Yakuza: X, X, bawah, R2, L2, bulat, R1, bulat, kotak
  • Mobil golf: bulat, L1, atas, R1, L2, X, R1, L1, bulat, X
  • Cheat Mobil Kebal : L1, L2, L2, atas, bawah, bawah, atas, R1, R2, R2.
  • Cheat Mobil Terbang : R2, L1, R1, L2, Kiri, Bawah, Kanan, Atas, Kiri, Bawah, Kanan, Atas

