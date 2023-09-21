Cheat GTA PS 2 Darah Panjang Beserta Daftar Lainnya

JAKARTA - Kode cheat GTA PS2 darah panjang memang sangat dicari-cari di kalangan para pecinta game legendaris ini.

Pasalnya cara oportunis satu ini memiliki banyak keuntungan bagi yang memainkannya, terutama dalam menjalankan misi.

Cheat darah panjang GTA San Andreas akan membuat CJ sang karakter utama sulit mati karena memiliki kapasitas darah yang banyak. Hal itu akan memudahkan para pecinta game untuk melibas berbagai misi terkait kerusuhan dan tembak-tembakan.

Bagi kamu yang tidak tahu dan sulit menghafalkan cheat tersebut maka perhatikan ulasan satu ini. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (21/9/2023) terkait cheat GTA Playstation 2 darah panjang beserta cheat lainnya.

Cheat Darah Panjang GTA San Andreas Playstation 2

Darah Panjang/Darah Kebal: bawah, X, kanan, kiri, kanan, R1, kanan, bawah, atas, segitiga

Armor dan uang: R1, R2, L1, X, Kiri, Bawah, Kanan, Atas, Kiri, Bawah, Kanan, Atas

Cheat Terlengkap GTA San Andreas Playstation 2