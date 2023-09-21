Cheat GTA PS 2 Darah Panjang Beserta Daftar Lainnya
Ilustrasi untuk kode cheat GTA PS2 untuk darah darah panjang (Foto: Istimewa)
Share
https://ototekno.okezone.com/read/2023/09/21/326/2886830/cheat-gta-ps-2-darah-panjang-beserta-daftar-lainnya
JAKARTA - Kode cheat GTA PS2 darah panjang memang sangat dicari-cari di kalangan para pecinta game legendaris ini.
Pasalnya cara oportunis satu ini memiliki banyak keuntungan bagi yang memainkannya, terutama dalam menjalankan misi.
Cheat darah panjang GTA San Andreas akan membuat CJ sang karakter utama sulit mati karena memiliki kapasitas darah yang banyak. Hal itu akan memudahkan para pecinta game untuk melibas berbagai misi terkait kerusuhan dan tembak-tembakan.
Bagi kamu yang tidak tahu dan sulit menghafalkan cheat tersebut maka perhatikan ulasan satu ini. Berikut Okezone telah merangkum beberapa sumber, Kamis (21/9/2023) terkait cheat GTA Playstation 2 darah panjang beserta cheat lainnya.
Cheat Darah Panjang GTA San Andreas Playstation 2
Darah Panjang/Darah Kebal: bawah, X, kanan, kiri, kanan, R1, kanan, bawah, atas, segitiga
Armor dan uang: R1, R2, L1, X, Kiri, Bawah, Kanan, Atas, Kiri, Bawah, Kanan, Atas
Cheat Terlengkap GTA San Andreas Playstation 2
Darah tak terbatas: Bawah, X, Kanan, Kiri, Kanan, R1, Kanan, Bawah, Atas, Segitiga
Amunisi tak terbatas: L1, R1, Kotak, R1, Kiri, R2, R1, Kiri, Kotak, Bawah, L1, L1
Jetpack: Kiri, Kanan, L1, L2, R1, R2, Atas, Bawah, Kiri, Kanan
Tank: Bulat, Bulat, L1, Bulat, Bulat, Bulat, L1, L2, R1, Segitiga, Bulat, Segitiga
Manusia 1/2 Dewa: bawah, X, kanan, kiri, kanan, R1, kanan, bawah, atas, segitiga
Uang, darah, tameng: R1, R2, L1, X, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
Lompat tinggi: atas, atas, segitiga, segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, R2, R2
Kurus: segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kanan
Gendut: segitiga, atas ,atas, kiri, kanan, kotak, bulat, bawah
Doomsday: L2, kanan, L1, segitiga, kanan, kanan, R1, L1, kanan, L1, L1, L1
Senjata 1: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, kanan, atas
Senjata 2: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri, bawah, bawah, kiri
Senjata 3: R1, R2, L1, R2, kiri, bawah, kanan, atas, kiri , bawah, bawah, bawah
Dua senjata: bawah, kotak, X, kiri, R1, R2, kiri, bawah, bawah, L1, L1, L1
Peluru tak terbatas: L1, R1, kotak, R1, kiri, R2, R1, kiri, kotak, bawah, L1, L1
Pukulan maut: atas, kiri, X, segitiga, R1, bulat, bulat, bulat, L2
Bernafas dalam air: bawah, kiri, L1, bawah, bawah, R2, bawah, L2, bawah
Suasana pantai: atas, atas, bawah, bawah, kotak, bulat, L1, R1, segitiga, bawah
Badut: segitiga, segitiga, L1, kotak, kotak, bulat, kotak, bawah, bulat
Bunuh diri: kanan, L2, bawah, R1, kiri, kiri, R1, L1, L2, L1
Kekar: segitiga, atas, atas, kiri, kanan, kotak, bulat, kiri
Nascar 1: bawah, R1, bulat, L2, L2, X, R1, L1, kiri, kiri
Nascar 2: R1, bulat, R2, kanan, L1, L2, X, X, kotak, R1
Nascar 3: R2, L1, bulat, kanan, L1, R1, kanan, atas, bulat, R2
Motor roda empat: kiri, kiri, bawah, bawah, atas, atas, kotak, bulat, segitiga, R1, R2
Boat amphibi: segitiga, segitiga, kotak, bulat, X, L1, L2, bawah, bawah
Mobil monster: kanan, atas, R1, R1, R1, bawah, segitiga, segitiga, X, bulat, L1, L1
Tank: bulat, bulat, L1, bulat, bulat, bulat, L1, L2, R1, segitiga, bulat, segitiga
Rambu lalu lintas hijau: kanan, R1, atas, L2, L2, kiri, R1, L1, R1, R1
Waktu berjalan cepat: bulat, bulat, L1, kotak, L1, kotak, kotak, kotak, L1, segitiga, bulat, segitiga
Gerakan cepat: segitiga, atas, kanan, bawah, L2, L1, kotak
Kabut: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X
Cuaca cerah: R2, x, L1, L1, L2, L2, L2, kotak
Hujan badai: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, bulat
Rekrut: bawah, kotak, atas, R2, R2, atas, kanan, kanan, atas
Dikelilingi pel*cur: kotak, kanan, kotak, kotak, L2, X, segitiga, X, segitiga
Elvis: L1, bulat, segitiga, L1, L1, kotak, L2, atas, bawah, kiri
Yakuza: X, X, bawah, R2, L2, bulat, R1, bulat, kotak
Mobil golf: bulat, L1, atas, R1, L2, X, R1, L1, bulat, X
Cheat Mobil Kebal : L1, L2, L2, atas, bawah, bawah, atas, R1, R2, R2.
Cheat Mobil Terbang : R2, L1, R1, L2, Kiri, Bawah, Kanan, Atas, Kiri, Bawah, Kanan, Atas