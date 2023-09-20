Diam-diam iPhone 15 Pro dan Pro Max Punya Performa Gahar untuk Main Game

JAKARTA - iPhone 15 Series telah resmi diluncurkan pekan lalu. Kini varian iPhone 15 Pro dan Pro Max dilaporkan punya kemampuan gahar untuk bermain game.

Seperti yang ditampilkan dalam acara peluncuran, dua perangkat baru itu punya performa gaming yang cukup mumpuni karena bisa menjalankan game AAA yang terkenal berat.

iPhone 15 Pro diklaim dapat menjalankan judul konsol seperti Resident Evil, Death Stranding dan Assassin's Creed Mirage. Dengan kehebatannya itu, muncul spekulasi bahwa Apple ingin menggusur pasar konsol global.

Menurut eksekutif Apple yang tidak disebutkan namanya, saat ini perusahaan hanya fokus untuk bekerja sama dengan pengembang dan mencoba menghadirkan lebih banyak judul game AAA, alih-alih bersaing dengan raksasa game seperti Sony, Nintendo, dan Microsoft.

Dalam laporan The Indian Express, dikutip Rabu (20/9/2023), sumber tersebut mengatakan perusahaan akan memungkinkan pengembang memilih dukungan pengontrol atau menggunakan API dan dukungan pemrograman perangkat lunak perusahaan untuk menawarkan dukungan sentuh.

Meski demikian, menurut beberapa pihak, raksasa teknologi itu mungkin akan mengambil alih konsol game genggam seperti Lenovo Legion Go dan ROG Ally dengan seri iPhone 15 Pro.