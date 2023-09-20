Perbandingan Vivo V29 5G vs Samsung Galaxy A54 5G, Pilih Mana?

JAKARTA – Samsung dan Vivo menghadirkan ponsel kelas menengah mereka pada tahun 2023. Pada bulan Maret lalu, Samsung merilis Samsung Galaxy A54 5G. Ingin menyandingi Samsung, awal September ini Vivo juga telah resmi meluncurkan ponsel terbaru Vivo V29 5G.

Kedua handphone tersebut sama-sama dibanderol mulai dari Rp5,9-Rp6,9 jutaan untuk memori yang lebih besar. Namun, Samsung memiliki varian memori 128 GB dan 256 GB. Sementara untuk Vivo V29 memiliki varian memori 256 GB dan 512 GB. Hal ini dapat menjadi perbandingan ketika Anda mencari referensi mengenai ponsel pintar.

Lalu, bagaimana perbandingan antara Samsung Galaxy A54 5G vs Vivo V29? Selengkapnya berikut ini.

Perbandingan antara Samsung Galaxy A54 vs Vivo V29

Tampilan





Kedua ponsel memiliki ukuran yang tidak begitu berbeda. Samsung Galaxy A54 5G memiliki ukuran layar 6,4 inci (1080x2340 pixel, 120 Hz) yang lebih kecil, dibandingkan layar Vivo V29 yang memiliki ukuran 6,78 inci (1260x2800 pixel, 120 Hz). Samsung menggunakan layar color super AMOLED screen (16M warna) untuk tipe A54 5G, sementara Vivo memiliki tipe layar color AMOLED screen (1B warna).

Dalam hal rasio layar ke bodi, ponsel Vivo memiliki rasio layar ke bodi yang lebih baik yakni 90,8%, daripada ponsel Samsung 82,9%. Samsung Galaxy A54 5G memiliki rasio aspek 20:9 sedangkan Vivo V29 memiliki rasio aspek 20,5:9.