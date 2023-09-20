Cara Hindari Serangan Siber, Ahli: Jangan Asal Klik Tautan!

JAKARTA - Hacker selalu punya cara untuk memangsa korbannya. Seiring dengan kemajuan teknologi, metode serangan yang dilancarkan hacker pun semakin beragam sehingga penting untuk mengetahui tips agar terhindar dari kerugian.

Bagi Anda yang sering berkutat di dunia digital, sebenarnya tak perlu khawatir menjadi korban karena ada beberapa langkah sederhana yang bisa membuat seseorang terlindungi dari serangan siber. Tips ini bahkan bisa dilakukan oleh awam sekalipun.

Menurut Regional Vice President Palo Alto Networks ASEAN, Steven Scheurmann, cara paling mudah untuk menghindari serangan siber adalah tidak asal klik tautan yang ada di dunia.

Oleh sebab itu, Schermann juga membagikan sejumlah tips yang mungkin bisa Anda terapkan mulai dari sekarang.

1. Pikirkan sebelum mengklik

Jangan pernah mengklik tautan yang disematkan di dalam email, terutama jika keaslian pengirim diragukan.

2. Hati-hati dengan taktik menakut-nakuti.

Phisher sering menggunakan taktik menakut-nakuti, mengancam untuk menonaktifkan akun atau menunda layanan hingga informasi baru atau yang diperbarui diberikan.