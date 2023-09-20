Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Awas! Kejahatan Siber Makin Meluas Jelang Pemilu 2024

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |18:55 WIB
Awas! Kejahatan Siber Makin Meluas Jelang Pemilu 2024
Ancaman serangan siber jelang Pemilu 2024 (Foto: Istimewa)
JAKARTA - Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, ancaman kejahatan siber diprediksi semakin meluas. Fakta itu disampaikan oleh data dari Palo Alto Networks ASEAN. 

Menurut Regional Vice President Palo Alto Networks ASEAN, Steven Scheurmann pemilu akan memberikan kesempatan kepada para penjahat siber untuk memanen data warga untuk digunakan di kemudian hari. Di sini penjahat akan menggunakan sejumlah cara untuk memanen data warga.

Menurut Steven, para penjahat siber akan menggunakan metode ransomware, phishing, spear phishing, dan banyak lagi. Dan untuk mempermulus langkahnya, mereka juga akan menggunakan beragam kedok. Semua dilakukan demi mendapatkan keuntungan finansial dengan memanfaatkan data yang dicuri.

"Penjahat siber dapat menyesuaikan serangan mereka dengan kampanye politik dan kandidat selama Pemilu. Mereka menargetkan tautan terlemah dalam sistem keamanan-para pengguna menggunakan iming-iming rekayas asosial yang manipulatif," kata Steven kepada MNC Portal Indonesia, Rabu (20/9/2023).

"Paling sering terlihat sebagai phishing URL atau phishing SMS, serangan ini membutuhkan perlindungan titik akhir yang komprehensif dan kesadaran keamanan yang tinggi," lanjutnya.

