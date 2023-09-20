Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Viral di Media Sosial, Begini Cara Pakai Emoji Kitchen di Google

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |21:03 WIB
Viral di Media Sosial, Begini Cara Pakai Emoji Kitchen di Google
Cara pakai emoji kitchen di Google (Foto: Taja Aurora Bianca/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Belakangan ini, Emoji Kitchen ramai dibincangkan, terutama di media sosial. Anda dapat membuat kombinasi emoji yang lucu hingga aneh menggunakan penelusuran Google yang ada di seluruh perangkat pintar, iPhone, Android, Windows, macOS, dan yang lainnya. Hal ini membuat orang bertanya-tanya bagaimana cara untuk membuat kombinasi emoji tersebut.

Emoji Kitchen pertama kali diperkenalkan di Gboard Google untuk ponsel Android beberapa tahun yang lalu. Baru-baru ini Emoji Kitchen dikembangkan agar dapat tersedia hampir di semua browser.

Emoji Kitchen menjadi salah satu fitur terbaik yang dapat digunakan apabila Anda bosan dengan emoji yang itu-itu saja dalam perangkat Anda. Fitur ini memberikan Anda kebebasan berkreasi untuk membuat kombinasi emoji yang bekerja dengan sangat baik.

Lantas, bagaimana cara pakai Emoji Kitchen di Google? Simak berikut ini untuk mengetahuinya.

Cara pakai Emoji Kitchen di Google

1. Pada browser perangkat Anda, buka Google.com;

2. Telusuri ‘Emoji Kitchen’;

3. Hasil penelusuran akan menampilkan Emoji Kitchen pada bagian atas;

4. Klik Mulai untuk membuat kombinasi emoji;

5. Pilih 2 emoji yang ingin dikombinasikan, lalu hasil akan langsung muncul di samping kanan simbol =.

Setelah membuat kombinasi emoji yang diinginkan, Anda memiliki opsi untuk menyalin stiker yang dihasilkan ke clipboard dalam bentuk file .PNG dengan latar belakang putih. Anda hanya perlu menyalin emoji tersebut dengan klik simbol tombol salin yang terdapat di bawah hasil emoji.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/54/3047041/openai-58nS_large.jpg
Dominasi Mesin Pencarian Google Makin Terancam AI, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/01/54/3028332/google_messages-fvnx_large.jpg
Google Hadirkan Fitur Gemini AI ke Google Message
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/57/3022840/google_play_store-qs7w_large.jpg
Google Kerjakan Fitur Auto-Launch untuk Aplikasi yang di Download di Play Store
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/25/54/3012924/google_ai_overview-k6TY_large.jpg
Fitur AI Google Ngawur, Suruh Pengguna Makan Batu Sampai Lompat dari Jembatan untuk Obati Depresi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/54/3008645/circle_to_search-h8aw_large.jpeg
Google Luncurkan Fitur Circle to Search Bisa Bantu Siswa Belajar dan Kerjakan PR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/29/54/3002230/google-kVum_large.jpg
4 Cara Download Gambar di Google Bagi Pengguna HP maupun PC
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement