Viral di Media Sosial, Begini Cara Pakai Emoji Kitchen di Google

JAKARTA – Belakangan ini, Emoji Kitchen ramai dibincangkan, terutama di media sosial. Anda dapat membuat kombinasi emoji yang lucu hingga aneh menggunakan penelusuran Google yang ada di seluruh perangkat pintar, iPhone, Android, Windows, macOS, dan yang lainnya. Hal ini membuat orang bertanya-tanya bagaimana cara untuk membuat kombinasi emoji tersebut.

Emoji Kitchen pertama kali diperkenalkan di Gboard Google untuk ponsel Android beberapa tahun yang lalu. Baru-baru ini Emoji Kitchen dikembangkan agar dapat tersedia hampir di semua browser.

Emoji Kitchen menjadi salah satu fitur terbaik yang dapat digunakan apabila Anda bosan dengan emoji yang itu-itu saja dalam perangkat Anda. Fitur ini memberikan Anda kebebasan berkreasi untuk membuat kombinasi emoji yang bekerja dengan sangat baik.

Lantas, bagaimana cara pakai Emoji Kitchen di Google? Simak berikut ini untuk mengetahuinya.

Cara pakai Emoji Kitchen di Google

1. Pada browser perangkat Anda, buka Google.com;

2. Telusuri ‘Emoji Kitchen’;

3. Hasil penelusuran akan menampilkan Emoji Kitchen pada bagian atas;

4. Klik Mulai untuk membuat kombinasi emoji;

5. Pilih 2 emoji yang ingin dikombinasikan, lalu hasil akan langsung muncul di samping kanan simbol =.

Setelah membuat kombinasi emoji yang diinginkan, Anda memiliki opsi untuk menyalin stiker yang dihasilkan ke clipboard dalam bentuk file .PNG dengan latar belakang putih. Anda hanya perlu menyalin emoji tersebut dengan klik simbol tombol salin yang terdapat di bawah hasil emoji.