HOME OTOTEKNO TECHNO

Cara Membuat WhatsApp Channel Lengkap di Android, iOS, dan Desktop

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |20:01 WIB
Cara Membuat WhatsApp Channel Lengkap di Android, iOS, dan Desktop
WhatsApp Channels (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - WhatsApp belum lama ini telah menghadirkan WhatsApp Channel atau Saluran sebagai fitur baru dalam aplikasi mereka. Sebagaimana dikabarkan Okezone, Rabu (20/9/2023) kehadiran fitur baru dalam aplikasi berbagi pesan tersebut saat ini juga telah hadir di Indonesia.

Lebih lanjut, fitur Channel atau saluran yang memungkinkan pesan pengguna untuk disiarkan dengan jangkauan yang lebih luas ini sudah dapat digunakan secara bertahap sejak 19 September 2023 lalu.

Lalu, bagaimana cara membuat WhatsApp Channel atau saluran ini dapat digunakan pada perangkat yang Anda miliki? Dilansir dari situs WhatsApp Support, Rabu (20/9/2023) syarat pertama untuk membuat fitur Channels ini aktif di WhatsApp Anda adalah memastikan bahwa akun WhatsApp Anda telah diperbarui ke versi terbaru.

Selanjutnya, cara membuat WhatsApp Channel atau saluran di Android, iOS, dan Desktop pada dasarnya sama. Hanya saja memerlukan penyesuaian di langkah pertama saat membuka aplikasi WhatsApp. Berikut cara selengkapnya.

1. Buka aplikasi WhatsApp di perangkat Anda;

Halaman:
1 2 3
      
