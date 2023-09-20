Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Meta Perluas Meta Verified Berbayar ke Akun Bisnis, Termasuk WhatsApp

Redaksi , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |16:57 WIB
Meta Perluas Meta Verified Berbayar ke Akun Bisnis, Termasuk WhatsApp
Meta Verified merambah ke akun bisnis (Foto: Meta)
A
A
A

JAKARTA - Meta akan memperluas Meta verified berbayar ke akun bisnis. Meta Verified sebelumnya tersedia untuk para kreator pribadi di Facebook dan Instagram. Nantinya, verifikasi bisnis juga akan diperluas ke WhatsApp.

Bisnis di platform Meta akan segera memperoleh centang biru guna mendapatkan fitur dan dukungan eksklusif. CEO Meta, Mark Zuckerberg, mengumumkan soal layanan bernama Meta Verified. Layaanan merupakan lencana verifikasi atau centang biru berbayar untuk pengguna Facebook dan Instagram.

Perluasan ini diumumkan oleh Mark Zuckerberg pada sebuah acara hari ini, Rabu (20/9/2023). Awal tahun ini, perusahaan mengumumkan Meta Verified untuk para kreator, langganan 12 dolar AS per bulan yang memberikan kreator centang biru dan akses ke fitur-fitur seperti dukungan pelanggan prioritas dan perlindungan peniruan.

Pemilik bisnis yang membayar akan mendapatkan fasilitas yang sama dengan kreator, termasuk fitur keamanan akun dan penanganan masalah. Akun bisnis yang terverifikasi juga akan mendapatkan peningkatan visibilitas dalam pencarian di Facebook dan Instagram.

Pengguna bisnis di WhatsApp akan dapat membuat halaman arahan yang dapat ditemukan melalui pencarian web dan memungkinkan beberapa karyawan untuk mengobrol dan merespons pelanggan.

Pergerakan awal Meta ke verifikasi berbayar mengikuti perubahan di X milik Elon Musk, yang sebelumnya bernama Twitter, di mana pelanggan berbayar dapat membeli centang biru dengan biaya bulanan.

Di mana sebelumnya, centang biru hanya diperuntukkan bagi pengguna terkenal, seperti politisi, eksekutif, anggota pers, dan organisasi untuk menandakan legitimasi mereka.

Halaman:
1 2
      
