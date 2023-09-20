Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO TECHNO

Fitur Baru di iOS 17 dan Daftar Iphone yang Kebagian

Bertold Ananda , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |09:52 WIB
Fitur Baru di iOS 17 dan Daftar Iphone yang Kebagian
Ilustrasi untuk iOS17 yang kini tersedia di berbagai seri iPhone (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Fitur baru di iOS 17 saat ini menjadi topik yang sangat seru di kalangan penggemar teknologi. Baru-baru ini raksasa pabrikan ponsel Apple baru saja merilis sebuah software iOS 17 bersamaan dengan hadirnya iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro, dan iPhone 15 Pro Max.

Sistem operasi terbaru garapan Apple ini tentu menawarkan berbagai kecanggihan dan kemudahan fitur di balik pengoprasiannya. Lantas apa saja fitur yang disematkan dalam software terbarunya?

Berikut Okezone merangkum berbagai sumber, Rabu (20/9/2023) terkait fitur baru iOS 17 dan daftar iPhone yang kebagian kecanggihan tersebut.

Melansir dari laman resmi Apple, menjelaskan bahwa iOS 17 kini menghadirkan berbagai fitur baru untuk menjadikan aktivitas sehari-hari Anda lebih baik lagi.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/16/3192477//iphone_air-yIKT_large.jpg
Apple Kemungkinan Luncurkan iPhone Air 2 pada 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/16/3192158//iphone_fold-xCzH_large.jpg
Bocoran Render Perlihatkan Tampilan iPhone Fold
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/16/3190361//ilustrasi-ZvNB_large.jpg
Bocoran Ungkap Lebih dari 30 Produk Apple yang Akan Diluncurkan pada 2026 dan Seterusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/16/3188041//ilustrasi-9fSR_large.jpg
Militer Israel Larang Ponsel Android, Perwira Senior Wajib Pakai iPhone
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/16/3187873//ilustrasi-mWRV_large.jpg
Laporan IDC: Apple Hanya Luncurkan 3 iPhone pada 2026, Termasuk Foldable?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/16/3185535//ilustrasi-fUDC_large.jpg
iPhone 17e Dirumorkan Rilis 2026 dengan Peningkatan Kamera dan Chip A19
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement