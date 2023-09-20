India Heboh Motor Jawa Muncul Lagi Shah Rukh Khan

JAKARTA – Motor Jawa Yezdi menjadi salah satu kendaraan roda dua yang laris manis di India. Nama motor Jawa kembali naik daun setelah muncul dikendarai bintang Bollywood Shah Rukh Khan dalam film terbarunya, Jawan.

Seperti diunggah akun @anandmahindra di Twitter, Shah Rukh Khan terlihat gagah menggendari motor Jawa. Menggunakan jaket kulit coklat, jeans, dan sepatu boot berwarna hitam, membuat Shah Rukh Khan semakin gagah.

Promo film tersebut langsung mengingatkan pada masa lalu, saat motor tersebut sangat populer di India. Meski, motor Jawa Yezdi sudah sering mengisi perfilman di India, terutama yang diperankan Shah Rukh Khan.

Salah satu film terbesarnya, Kabhi Haan Kabhi Naa, yang dirilis pada 1994, juga mengandalkan motor Jawa Yezdi sebagai tunggangannya. “Legenda mengendarai Legenda. YEZDI. Garang. Bangga. Indian. (Jawa/Yezdi adalah merek @MahindraRise),” cuit Presiden Mahindra Group Anand Mahindra di akun twitternya.

Ini bukan kali pertama Mahindra men-tweet soal SRK atau Jawan dengan penuh rasa suka. Pekan lalu, Mahindra membagikan video saat mempromosikan film Jawan di Burj Khalifa dan SRK ketika menyapa penggemarnya di Dubai.