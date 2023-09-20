Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Otomotif Techno Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME OTOTEKNO OTOMOTIF

5 Cara Mengecas Sepeda Listrik yang Benar

Cita Zenitha , Jurnalis-Rabu, 20 September 2023 |18:41 WIB
5 Cara Mengecas Sepeda Listrik yang Benar
Ilustrasi cara mengecas sepeda listrik (Foto: Okezone)
A
A
A

CARA mengecas sepeda listrik yang benar perlu diperhatikan bagi pemilik kendaraan. Agar pengguna tidak lalai saat mengisi baterai, karena tidak paham seperti apa idealnya isi daya pada kendaraan listrik.

Berikut cara mengecas sepeda listrik yang benar melansir Ride the Wind Ebikes, Rabu (20/09/23):

1. Gunakan Pengisi Daya yang Tepat

Pastikan selalu menggunakan pengisi daya yang berasal dari produsen sepeda listrik. Sebab, merancang alat pengisi daya sesuai dengan rancangan sepeda listrik.

Sebenarnya pengguna juga dapat menggunakan peralatan cas diluar produsen. Pastikan model dan spesifikasinya sesuai dengan sepeda listrik anda. Selain itu, jangan gunakan charger yang sudah rusak karena berpotensi membahayakan.

2. Hindari Pengisian Baterai Berlebih

Sangat penting untuk tidak mengisi daya baterai sepeda listrik dari yang diperlukan. Pengisian berlebihan dapat memberikan tekanan pada baterai. Hal ini dapat mengurangi masa pakai baterai.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/06/53/2993292/ramah-lingkungan-sepeda-listrik-dilengkapi-iot-disiagakan-ebxwmNw7B0.jpg
Ramah Lingkungan, Sepeda Listrik Dilengkapi IoT Disiagakan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/53/2927753/makin-bandel-polisi-bakal-tindak-pengguna-sepeda-listrik-di-jalan-raya-2HoBn1qseU.jpg
Makin Bandel, Polisi Bakal Tindak Pengguna Sepeda Listrik di Jalan Raya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/27/52/2927748/banyak-pengguna-sepeda-listrik-di-jalan-raya-ini-respons-polisi-D0oExOCEdC.jpeg
Banyak Bocil Pakai Sepeda Listrik di Jalan Raya, Ini Respons Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/53/2902990/7-ciri-baterai-sepeda-listrik-menurun-perhatikan-nomor-4-FDWOfAxqYK.jpg
7 Ciri Baterai Sepeda Listrik Menurun, Perhatikan Nomor 4!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/26/53/2889908/apakah-sepeda-listrik-bisa-dicuci-dengan-air-MUFtRCxv7b.png
Apakah Sepeda Listrik Bisa Dicuci dengan Air?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/22/53/2887819/apakah-sepeda-listrik-bisa-digunakan-saat-hujan-likVFh9EGP.jpg
Apakah Sepeda Listrik Bisa Digunakan saat Hujan?
Telusuri berita ototekno lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement