5 Cara Mengecas Sepeda Listrik yang Benar

CARA mengecas sepeda listrik yang benar perlu diperhatikan bagi pemilik kendaraan. Agar pengguna tidak lalai saat mengisi baterai, karena tidak paham seperti apa idealnya isi daya pada kendaraan listrik.

Berikut cara mengecas sepeda listrik yang benar melansir Ride the Wind Ebikes, Rabu (20/09/23):

1. Gunakan Pengisi Daya yang Tepat

Pastikan selalu menggunakan pengisi daya yang berasal dari produsen sepeda listrik. Sebab, merancang alat pengisi daya sesuai dengan rancangan sepeda listrik.

Sebenarnya pengguna juga dapat menggunakan peralatan cas diluar produsen. Pastikan model dan spesifikasinya sesuai dengan sepeda listrik anda. Selain itu, jangan gunakan charger yang sudah rusak karena berpotensi membahayakan.

2. Hindari Pengisian Baterai Berlebih

Sangat penting untuk tidak mengisi daya baterai sepeda listrik dari yang diperlukan. Pengisian berlebihan dapat memberikan tekanan pada baterai. Hal ini dapat mengurangi masa pakai baterai.