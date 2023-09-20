Siapa Pengkhianat di GTA San Andreas? Ini Orangnya

JAKARTA - Siapa pengkhianat di GTA San Andreas? Ini orangnya yang wajib untuk diwaspadai oleh para gamers.

Siapa yang tidak mengenal sosok karakter GTA San Andreas dengan ciri kulit hitam, mengenakan tank top, serta celana jeans panjang. Karakter utama game play GTA San Andreas ini bernama CJ alias Carl Johnson. Karakter ini sejatinya memang sangat populer dan sudah mendunia.

Dalam perjalanan misinya dari awal hingga tamat, CJ akan bertemu dengan banyak orang penting. Namun ada beberapa sosok rekan pemain yang selalu berada di dekat CJ selama berlangsungnya mission, di antaranya adalah Ryder dan Big Smoke.

Dari kedua rekan pemain tersebut yang sering muncul dalam adegan mission, ternyata salah satunya ada yang berkhianat kepada CJ. Lantas siapa sosok pengkhianat CJ dalam GTA San Andreas? Berikut Okezone merangkum beberapa sumber, Rabu (20/9/2023).

Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa sosok Big Smoke merupakan dalang pengkhianat dari karakter utama GTA San Andreas. Sudah bukan rahasia lagi jika dari awal, wajah dan karakter Big Smoke sudah hadir mewarnai keseruan mission.