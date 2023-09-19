ASUS Indonesia Bantah Kabar Suntik Mati Lini Zenfone

JAKARTA - Kabar suntik mati smartphone Zenfone telah meluas ke seluruh dunia. Namun kabar itu langsung dibantah oleh ASUS Indonesia.

Diakui oleh ASUS Mobile Phone Product Marketing Indonesia, Advent Jose, kabar miring tersebut merupakan hoax. Dia berharap agar konsumen di Indonesia tidak perlu khawatir.

"Saya juga gak tau isunya datang dari mana, dari Taiwan itu isunya terus bergulit. Tapi setelah dikonfirmasi ke headquarter (kantor pusat) itu hanya hoax dan gak perlu dikhawatirkan," ujarnya, Selasa (19/9/2023).

Lebih lanjut Jose menekankan bahwa ASUS Zenfone Series masih akan terus dilanjutkan. Dia juga mengungkap bahwa dalam waktu dekat pihaknya akan segera meluncurkan Zenfone 10 di Tanah Air.

Untuk diketahui, ASUS Zenfone 10 dijanjikan bakal memiliki performa andal. Ia akan dibekali dengan Snapdragon 8 Gen 2 yang disandingkan dengan varian memori hingga 16GB/512GB.

ASUS Zenfone 10 memiliki kecepatan CPU 15%, GPU 20%, dan power efisiensi 15% lebih baik dibandingkan dengan generasi pendahulunya. Baterainya sendiri berkapasitas 4.300mAh.