HOME OTOTEKNO TECHNO

Bocor, Xbox Series X dan S Direncanakan Rilis Tahun Depan

Redaksi , Jurnalis-Selasa, 19 September 2023 |18:15 WIB
Bocor, Xbox Series X dan S Direncanakan Rilis Tahun Depan
Bocoran Xbox Series X dan S terbaru (Foto: Microsoft)
JAKARTA – Microsoft berencana merilis konsol Xbox Series X dengan nama kode Brooklin. Peluncuran ini dilengkapi dengan desain ulang, pengontrol yang diperbarui, dan Xbox Series S baru pada tahun 2024.

Dalam dokumen dari Microsoft yang dimaksudkan untuk dirahasiakan sebagai bagian dari sengketa FTC vs Microsoft, rincian alur perjalanan konsol Xbox baru pun telah bocor. Menurut The Verge, bocoran tersebut mengindikasikan bahwa Xbox Series S akan diperbarui pada September 2024 sedangkan Xbox Series X akan menerima facelift pada November 2024.

Dokumen tersebut juga menampilkan kontroler Xbox yang diberi kode Sebille, yang telah di desain ulang dan ditingkatkan. Sebuah akselerometer akan disertakan untuk fitur yang berhubungan dengan gerakan.

Selain terhubung ke konsol Xbox melalui tautan lokal, ia juga dapat langsung terhubung ke cloud untuk streaming game Xbox. Serta sudah beralih ke baterai yang dapat diisi ulang.

Brooklin - Xbox Series X

Xbox Series X 2024 disebut akan memiliki bentuk silinder dan tidak memiliki disc drive yang ditemukan di Xbox Series X saat ini. Xbox Series X 'serba digital' akan berisi penyimpanan 2TB, konektor depan USB-C, WiFi 6E, dan Bluetooth 5.2. Chip akan beralih ke node 6nm untuk meningkatkan efisiensi.

Menurut laporan, model yang akan datang masih akan menyertakan penyimpanan 1TB selain WiFi 6E, Bluetooth 5.2, dan mode tidur yang ditingkatkan. Model ini juga diperkirakan akan berwarna putih. Harga diperkirakan mencapai 499 dolar AS atau setara Rp7,9 juta.

